Seis nuevos proyectos han recibido la ayuda del ‘Teaming’ de Cinfa en su octava edición

Propuestos y elegidos por los propios trabajadores, los colectivos beneficiarios han sido niños con necesidades especiales y personas con discapacidad física. Desde su origen en Cinfa, hace ocho años, esta iniciativa de solidaridad en equipo ha impulsado 57 proyectos y donado 200.000 euros

Pamplona-Iruña, 28 de enero de 2020

La octava edición del ‘Teaming’ en Cinfa se cerró en 2019 con seis proyectos sociosanitarios abordados gracias a la aportación de los trabajadores del laboratorio. Varios niños con necesidades especiales y diversos colectivos de personas con discapacidad física recibieron una donación de 3.500 euros cada uno para hacer realidad sus propuestas.

Con estos seis nuevos proyectos, son ya 57 las iniciativas que Cinfa ha apoyado desde la puesta en marcha del ‘Teaming’ en la empresa, en 2012. Esta filosofía de microdonaciones en equipo, en la que la empresa colabora duplicando los fondos reunidos por los trabajadores, ha logrado donar 200.000 euros a diversas causas sociales, y sigue más viva que nunca: acaba de comenzar la novena edición, que se desarrollará durante 2020.

Solidaridad sin fronteras ni barreras

Uno de los proyectos impulsados en 2019 ha sido “Terapia para niños con afectación por lesión cerebral”, que busca que los niños con este diagnóstico también puedan disfrutar del tiempo libre y compartir experiencias. Se trata de una propuesta de la asociación sin ánimo de lucro Try It y la Clínica Paso a Paso. Las dos organizaciones decidieron aunar fuerzas y poner en marcha un campamento de terapia intensiva de 60 horas de duración para niños y niñas con diversidad funcional, en el que se favorecían las habilidades sociales, la inteligencia emocional y la relación entre ellos a través de actividades lúdicas. “Su efectividad había sido demostrada ya por la Universidad de Columbia y ciudades como Milán, Madrid y Bruselas habían seguido su ejemplo”, comenta Javier López, miembro de Try It y fisioterapeuta.

Tras casi un año de trabajo conjunto, en agosto de 2019 el campamento se hizo realidad para ocho familias españolas. “Aplicamos con los niños una metodología basada en el juego que implicaba una evolución en sus objetivos, ya fuese montar en bicicleta o hacerse una coleta, tareas que entrañaban cierta complejidad para muchos de ellos, que tenían afectados los miembros superiores”, explica Javier.

A lo largo de las dos semanas que duró el campamento, cada niño contó con un profesional cualificado que se aseguraba de promover su capacidad y confianza para alcanzar las metas propuestas y, además, indicaba a cada familia las tareas necesarias para que mantuviesen o ajustasen esos objetivos en casa. “Todos ellos eran voluntarios, pero llevar a cabo un campamento de este tipo, por el alto nivel de especialización que requiere, no es fácil, ya que hay que tener en cuenta el material, los alojamientos, las terapias de tratamiento intensivo… – comenta-. De ahí que la labor del ‘Teaming’ nos parezca maravillosa. Gracias a su apoyo, las familias han podido disfrutar de este campamento a un coste mínimo”.

Por su parte, la impulsora de esta candidatura en Cinfa, Edurne San Román, Responsable de Calidad de Proveedores, comenta que “se trata de una terapia muy innovadora que suele ser de difícil acceso dado su elevado coste, y pensé que desde el ‘Teaming’ podíamos ayudar a estas familias. Estoy orgullosa de que hayamos podido hacerlo”.

Otra de las iniciativas elegidas en esta edición del ‘Teaming’es “Kids Ucrania”, una organización sin ánimo de lucro que trabaja en un país que ha sufrido numerosos conflictos con graves consecuencias humanitarias, especialmente para los niños: muchos de ellos viven en condiciones de extrema pobreza y sin apoyo familiar alguno. Como comenta Ramón Mínguez, presidente de la ONG, “estos niños suelen llegar a los orfanatos en torno a los 5 años, dejando atrás situaciones familiares muy complejas, de alcoholismo, maltratos, prisión… Desde nuestra organización, apostamos por ofrecerles ayuda sanitaria y acceso a los medicamentos que necesitan, ya que apenas existe industria en Ucrania y todo se importa, lo que encarece enormemente su coste. Además, dedicamos grandes recursos a su educación para que cuando salgan del orfanato, a los 16 años, tengan un futuro alejado de mafias y drogas”, añade.

Los dos orfanatos en los que “Kids Ucrania” opera se encuentran en las zonas más pobres y rurales del oeste del país. Cada centro alberga 82 niños, muchos de los cuales se benefician, además, del programa de acogida que la organización tiene con varias familias españolas. “Desde nuestra entidadintentamos cubrir todos los gastos, incluso los derivados del viaje en avión de estos niños a España, ya que las familias les alojan en sus casas durante el verano”, afirma Ramón. “Por eso, agradecemos a Cinfa la labor tan fantástica que lleva a cabo con el ‘Teaming’; nos ha echado una buena mano”, comenta.

Nuria Merchán, delegada de Visita Médica del laboratorio, presentó este proyecto a sus compañerostras conocer la situación de estos niños cuando acogió a uno de ellos en su casa durante un verano. “Me di cuenta de la cantidad de carencias de todo tipo que tenía. Cosas simples para nosotros, pero que para ellos son todo un mundo. Pude apreciar la labor tan fundamental que realizan allí, proporcionando a estos pequeños educación y ayuda sanitaria”.

El tercer proyecto centrado en los más pequeños que ha recibido el respaldo del ‘Teaming’ es el de ASPACE Navarra y su “Servicio de acogida a las familias de niños con parálisis cerebral”.Conocido como “Acompañando desde el principio”, destaca por su aportación al desarrollo personal de los niños y su integración en la sociedad, mejorando su calidad de vida y la de sus familias.

La directora de este programa, Ana Abaurrea, resume que “ofrecemos a las familias apoyo técnico, acompañándoles y respetando el momento de cada una. Queremos facilitarles el día a día en esta nueva etapa y que no se sientan solas”.

Este servicio, que lleva en activo cerca de veinte años, atiende aproximadamente a 25 familias al año, aportando a los padres un primer acercamiento para descubrir en qué consiste la parálisis cerebral y apoyándoles a lo largo de los años. “Organizamos también charlas grupales que sirven a las familias para compartir experiencias y hacer piña. A menudo, acuden padres de otras generaciones que ya pasaron por esto hace años y cuyos testimonios pueden llegar a ser muy alentadores”, explica.

Con respecto al ‘Teaming’, la profesional comenta que “esta donación nos viene muy bien, ya que no cobramos nada a las familias en su primera acogida. Por nuestra parte, seguiremos trabajando como hasta ahora, porque no hay nada más bonito que escuchar a las familias decir que les ayudamos a ser felices”, concluye Ana.

De la misma opinión es David Erice, trabajador del Área de Producción de Cinfa, impulsor del servicio de Aspace y padre de una niña con parálisis cerebral: “Realizan una labor muy necesaria e importante para las familias, ya que en estos momentos tan difíciles nos acogen, acompañan y apoyan en todo lo que necesitamos, enseñándonos a vivir con ilusión y sintiendo que no estamos solos en este camino. Que hayan recibido nuestra ayuda supone una gran alegría para mí”, asegura.

En movimiento para mejorar la vida de las personas

“Fisioterapia para personas con discapacidad física y sus familias” es el nombre de otro de los proyectos que han recibido la ayuda de Cinfa. De su puesta en marcha es responsable Ibili, una asociación navarra que lleva trabajando desde 2005 para preservar la autonomía y prevenir el deterioro corporal de estas personas.

“Decidimos ofrecer un servicio de fisioterapia desde el inicio, ya que la atención personalizada y periódica es fundamental en los pacientes con patologías de carácter cronificado”, comenta Daniel García, coordinador técnico del proyecto y de la entidad. “Contamos con un espacio físico-sanitario propio, en el que el paciente tiene mayor intimidad, y en él atendemos también a la familia, puesto que no debemos olvidar que con el cuidado al ser querido, muchas veces los músculos del familiar cuidador se sobrecargan, repercutiendo directamente en su salud”, afirma.

Solo en 2019, más de 60 personas se han beneficiado de este servicio. La asociación también ha puesto en marcha talleres grupales para dar respuesta a diferentes necesidades, ya sean posturales, respiratorias o de cualquier otra naturaleza. “La aportación del ‘Teaming’ facilitará que mantengamosestos recursos, teniendo en cuenta que solo nos financiamos con subvenciones, donaciones y las cuotas de los socios”, puntualiza.

En este sentido, desde el Área de Producción de Cinfa, Mª José Rubio, quien encabezó la propuesta de esta asociación, añade que “una inyección de ayuda y de impulso siempre viene bien para seguir realizando este trabajo tan importante. En concreto, Ibili y sus profesionales están contribuyendo a mejorar la calidad de vida de un familiar, por lo que estoy muy contenta de haber podido ayudarles”.

Héroes del día a día

Marina es una joven que en 2017 sufrió un derrame cerebral que le ha ocasionado desde entonces falta de movilidad, pérdida de visión e incapacidad para tragar y orinar por sí misma. Su proyecto, “Una ducha para Marina” pudo llevarse a cabo gracias al apoyo de los trabajadores de Cinfa.

“Desconocíamos qué era el ‘Teaming’, pero mi hija Eva se enteró de la iniciativa gracias a un amigo y decidió presentar el proyecto para su hermana Marina y contar nuestras necesidades”, comenta Marta González, madre de la joven.

Con él, buscaban facilitar el día a día de Marina, permitiéndole ducharse con cierta normalidad dentro de su estado, ya que a lo largo de los casi dos años de ingreso hospitalario su higiene se había realizado siempre en la cama. “Cuando nos comunicaron que dejábamos el hospital y podíamos volver a casa, buscamos hacer accesible el baño para Marina y gracias a la aportación del ‘Teaming’, lo conseguimos”, comenta, Marta. “Ampliamos la puerta de entrada, cambiamos la bañera por una ducha accesible, incorporamos un inodoro con ducha e instalamos un radiador de gran potencia, pues Marina no se mueve y necesita más calor. Estamos muy agradecidos”, concluye.

Nicolás Villalonga, del Departamento de Innovación y Propiedad Industrial, es la persona de Cinfa que dio a conocer la historia de Marina, ya que quedó muy impactado cuando supo de ella. Sin embargo, fue tiempo después, “al ver el trabajo callado y silencioso de las personas que día a día se volcaban en ayudar a Marina lo que me hizo preguntarme qué podía hacer yo también al respecto. Y pensé que el ‘Teaming’ era una forma preciosa de ayudar”, expresa.

El último de los niños protagonistas de esta edición del ‘Teaming’ ha sido un Ictio-Héroe, Adrián, un pequeño de 7 años que desde su nacimiento sufre ictiosis lamelar, una enfermedad rara de la piel que causa sequedad cutánea extrema, descamación severa y enrojecimiento, entre otras afectaciones.

“Necesitamos darle productos emolientes y humectantes al menos cuatro o cinco veces al día, además de seguir un tratamiento basado en medicamentos retinoides para facilitar la caída de su piely que se regenere”, explica Elena García, madre de Adrián.

La hora del baño también es especialmente importante para el pequeño, que debe pasar varias horas en el agua y utilizar jabones especiales, tanto para el cuerpo como para el cabello. “Al final, todo este tipo de productos suponen un gasto enorme para la familia, ya que incluso sus ojos requieren una protección específica al ser fotosensibles al sol, por lo que gran parte de la ayuda irá destinada a su cuidado”, afirma Elena.

El fondo del Teaming también ha sido destinado a visibilizar e impulsar la labor que desarrolla la Asociación Española de Ictiosis, una entidad que trabaja para dar apoyo global a las familias y recaudar fondos para su investigación. “Cada año, la asociación reúne a las casi 300 familias que en España estamos afectadas por esta enfermedad, lo que nos permite compartir experiencias y tiempo de juego con otros niños con ictiosis”, comenta Elena. “Además, a este encuentro también asisten médicos de referencia en diversas especialidades y centros hospitalarios, por lo que se convierte en una oportunidad única para avanzar en su tratamiento”, termina.

Desde el Departamento de Desarrollo Analítico de Cinfa, Arantxa Pérez de Obanos conoce bien el día a día de Adrián, que es amigo de su hija. “Es una exigencia constante para esta familia, en cuanto a tiempo, dedicación y coste económico. Pensé que podría ser uno más de los muchos héroes anónimos a los que hemos ayudado”, indica.

El ‘Teaming’

El ‘Teaming’ es un proyecto de solidaridad en equipo que consiste en agrupar microdonaciones que realizan los empleados de una empresa. Así, las personas que lo desean, aportan un euro de su nómina mensual, que se destina a un proyecto concreto y tangible elegido por los mismos trabajadores y en el que la empresa también puede colaborar, como apoyo a los ‘teamers’, duplicando la cantidad reunida por estos.

Hace ocho años, Cinfa creó una página web sobre esta iniciativa de solidaridad en equipo para animar a otras personas a poner en marcha el ‘Teaming’ en sus empresas y ayudar en diversas iniciativas sociales. Para más información y para conocer las historias que han hecho realidad los ‘teamers’ del laboratorio, visita www.teaming.cinfa.com

Sobre Cinfa

Cinfa es el laboratorio más presente en los hogares de nuestro país. De 100% capital español y con 50 años de trayectoria, está integrado por más de un millar de profesionales a los que les mueve un proyecto de salud común: poner a disposición de los ciudadanos tratamientos y soluciones de salud de calidad y accesibles, a través del consejo de los profesionales sanitarios. Todo ello, con un enfoque centrado no solo en la enfermedad, sino también en la prevención y la mejora de la calidad de vida.

A través del ‘Teaming’, los trabajadores y la empresa ya han colaborado con más de 50 proyectos. Algunos ejemplos son el tratamiento de estimulación para Aitor, hijo de una trabajadora de Cinfa afectado por el síndrome de Prader Willi; el programa de viviendas comunitarias ‘Paris Etxea’, de la Fundación ‘Gizakia Herritar’; la Clínica Josefina Arregui, para personas con Alzheimer; las terapias de estimulación de varios niños con retrasos psicomotores; la Asociación de Ayuda a Niños con Cáncer de Navarra (Adano); el SEI (Servicio Socioeducativo Intercultural); la Asociación de Esclerosis Múltiple de Navarra (ADEMNA); los campamentos de la Asociación Navarra de Autismo (ANA); la Fundación Juan Bonal; y la Asociación Desafía Dravet, entre otros.