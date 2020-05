Simón defiende la necesidad de mantener las franjas horarias en la fase 1 y pide “responsabilidad personal” para no asumir riesgos

Facebook Twitter WhatsApp

Madrid, 10 de mayo de 2020

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha admitido este domingo que no se pueden regular todos los comportamientos y que, por ello, los ciudadanos deben aplicar la “responsabilidad personal” y no hacer aquellas cosas que, aunque no estén prohibidas expresamente, pueden suponer un riesgo.

Para ello, también ha justificado la necesidad de mantener las franjas horarias para las salidas de los distintos colectivos en la fase 1, con el objetivo de “reducir el riesgo de contacto entre los jóvenes y los vulnerables”, y ha recordado que tampoco puede haber movilidad entre unidades territoriales mientras se esté en la fase 1.

“Tenemos que apelar a la responsabilidad personal. Lo que no está prohibido nunca ha dicho nadie que no se pueda hacer, pero no hay que hacerlo si supone un riesgo. La población es suficientemente inteligente y formada como para entender cuándo puede suponer un riesgo y cuándo no”, ha asegurado a preguntas de los medios de comunicación en la rueda de prensa diaria que ofrece en Moncloa para informar de la evolución de la pandemia.

En esta línea, Simón ha defendido la necesidad de que el principio de la prudencia sea el que guíe todo el proceso de la desescalada, sobre todo a medida que se vaya relajando el confinamiento y se vaya avanzando en las fases. Así, ha pedido mantener las medidas de protección individual, tanto para no correr riesgos personales como para garantizar que no se contagia a grupos vulnerables.

(Europa Press)