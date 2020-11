Susana Pérez: “La calidad del calzado no está reñida ni con el precio ni con el diseño”

Facebook Twitter WhatsApp

Susana Pérez y Javier García inauguraron el pasado 16 de octubre “La sonrisa de Monalisa”, un espacio en pleno Ensanche pamplonés en el que la calidad, el diseño y el precio del calzado que presentan te invitará a sonreír

Qué menos que en estos tiempos horribilis de pandemia que darse un capricho y mostrar siempre nuestra mejor sonrisa. Si a ese capricho en forma de bota o zapato le unimos calidad, un diseño que no deja a quien lo ve indiferente, y un precio a todas luces sorprendente, estaremos hablando de “La Sonrisa de Monalisa”, un pequeño comercio situado en la calle Francisco Bergamín 8, en el II Ensanche de Pamplona.

Este pequeño comercio, regentado por los emprendedores Susana Pérez y Javier García, cuenta con un outlet de calidad con calzado diferente, de diseño muy actual y deslumbrante en todos y cada uno de sus pares.

Como explica Susana Pérez “nos hemos tenido que reinventar tanto mi socio como yo en estos tiempos de pandemia, y él, al tener una fábrica de calzado en Brea de Aragón unido a mi trabajo como diseñadora ha supuesto la unión perfecta para apostar y presentar un calzado de piel o cuero exclusivo que alegre al cliente y sobre todo que le guste”.

Susana, junto con Javier, presentan en ‘La sonrisa de Monalisa’ un outlet de calzado de primera calidad, muy diferente, funcional. Además cuentan con diferentes complementos (bolsos, fulares…). La apuesta radica en los diferentes zapatos que presentan, que como señala Susana“siempre al mejor precio y sorprende mucho”.

Recuerdan Susana como diseñadora y Javier como fabricante que “buscamos crear zapatos muy cómodos, pero a la vez exclusivos, zapatos que, además de ser únicos y de muy buenos materiales, pueden servir para cualquier mujer, además están preparados para plantillas ortopédicas en todos los modelos, son absolutamente funcionales”.

Es un zapato que aporta también ese punto que “necesitamos recordar de antes de la pandemia. Necesito ese zapato chulo que me pondré y que me hará sentir fenomenal, porque me hace sentir diferente, bien”. “Quiero que se sientan guapas y únicas con unos zapatos exclusivos”, relata con emoción Susana.

En ‘La sonrisa de Monalisa’ cuentan con un amplio muestrario de zapatos: botas, de sport, camperas, de vestir para eventos, o para el día a día; decenas de modelos únicos, funcionales, estilosos y muy especiales en este comercio del Ensanche con precios de fábrica y con una calidad superior. Y es que el pequeño comercio puede competir con plataformas tanto en precio, calidad y en diseño. La calidad no está reñida con el precio ni con el diseño.

Para el tiempo estival, Susana comenta que “para el verano estamos ya preparando una colección de alpargatas, ya que las que hemos mostrado en este tiempo han gustado mucho; así que apostaremos también por este calzado más veraniego“.

Calzado para los más pequeños de la casa

Cuentan con calzado para niña y niño desde los 18 meses hasta los 14 años (talla 38/39) de la casa Dardos, lo que implica calidad exclusiva y un precio ajustadísimo ya que estos zapatos, botitas, etc… para los más pequeños de la casa llega a “La Sonrisa de Monalisa” directamente desde fábrica con el sello de fabricación española cien por cien.

En definitiva, La Sonrisa de Monalisa es una zapatería outlet con calzado de excelente calidad y excelente diseño, funcional y bonito, a unos precios espectaculares, y que como dice su lema “sorprenderán con una sonrisa a quien disfrute de sus encantos”.

La Sonrisa de Monalisa se encuentra situada en la calle Francisco de Bergamín 8 de Pamplona, en el segundo Ensanche. Su horario es de lunes a viernes, de 16.30 a 19.30 horas y los sábados de 10.30 a 14.00 horas. El teléfono de contacto es el 948 151 323. Puedes seguir sus publicaciones en Instagram en la_sonrisa.de_monalisa así como en Facebook