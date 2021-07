Tendencias de Internet: apps de citas y chat roulette al azar

Facebook Twitter WhatsApp

Las páginas web de citas se han convertido en una popular tendencia. Ayudan a millones de personas a encontrar gente afín, amigos e incluso amor, comunicarse sobre cualquier tema o simplemente pasar un buen rato.

Las personas hoy en día tienen acceso a multitud de plataformas de comunicación como las redes sociales, los servicios de mensajería instantánea, webs y apps de citas, chats al azar anónimos, etc. Aunque dos categorías siguen siendo la mejor opción, las plataformas de citas en línea y los chats al azar. Hoy vamos a comentar en más detalle estos formatos y descubrir las plataformas más populares de comunicación.

Páginas web y apps de citas

La primera página web de citas moderna fue Match.com, cuyo lanzamiento se produjo en 1995. Desde entonces, el número de estas páginas web ha crecido considerablemente. Con el desarrollo de la tecnología, han aparecido también las apps de citas para teléfonos móviles, dejando algo obsoletas las tradicionales páginas web. La razón: las apps son mucho más cómodas de usar.

El principio detrás de casi todas las plataformas de citas es bastante simple. Te registras, rellenas un perfil, añades tus fotos, etc. Una vez completado el proceso, puedes buscar usuarios interesantes por tu cuenta o el sistema intentará encontrar los que más se ajustan a tus intereses. Todo depende de cómo esté estructurado el sistema.

Páginas web y apps de citas

La primera página web de citas moderna fue Match.com, cuyo lanzamiento se produjo en 1995. Desde entonces, el número de estas páginas web ha crecido considerablemente. Con el desarrollo de la tecnología, han aparecido también las apps de citas para teléfonos móviles, dejando algo obsoletas las tradicionales páginas web. La razón: las apps son mucho más cómodas de usar.

El principio detrás de casi todas las plataformas de citas es bastante simple. Te registras, rellenas un perfil, añades tus fotos, etc. Una vez completado el proceso, puedes buscar usuarios interesantes por tu cuenta o el sistema intentará encontrar los que más se ajustan a tus intereses. Todo depende de cómo esté estructurado el sistema.

Entre las páginas web y apps de citas más populares podemos nombrar:

Tinder

Considerada de manera justa como una de las apps de citas más famosas. Su funcionamiento se basa en dar me gusta a fotos. En la pantalla vas viendo fotos, una a una y decides si mueves la foto hacia a la izquierda o a la derecha para definir si la persona te gusta o no. Si coincide que ambos habéis dado me gusta, Tinder te ofrece la posibilidad de comenzar un chat. Esta no es la única función de la plataforma, también tienes la función de “Gente Cerca”, una herramienta que te ayuda a encontrar gente a tu alrededor.

Badoo

Badoo funciona de manera muy similar a Tinder. También aquí seleccionas quien te gusta deslizando fotos en la pantalla. También tiene una búsqueda de usuarios por intereses. Los desarrolladores de Badoo hacen hincapié en su sistema de verificación de usuarios, lo cual permite a Badoo tener menos cuentas de usuario falsas en comparación con Tinder, pero siguen existiendo.

OkCupid

Esta página web y app es algo diferente a las anteriores. No tienes que deslizar fotos para marcar quién te gusta, pero si hay perfiles. Para que el sistema te conecte con los usuarios que más se ajustan a tu personalidad e intereses, la plataforma va haciéndote preguntas y aprendiendo sobre ti con tus respuestas. Es una opción bastante interesante ya que no solo te guías por la apariencia en una foto sino también por la personalidad.

Bumble

Bumble también utiliza el sistema de deslizar fotos para mostrar tu interés en alguien. Además, puedes completar tu perfil en mayor detalle para atraer a otros usuarios y no estar limitado solo por tus fotos. Recientemente han lanzado nuevos servicios, Bumble Bizz para encontrar trabajo, mentores o empleados y Bumble BFF, una forma rápida de encontrar nuevos amigos y conocidos en otras ciudades.

eHarmony

La página web está basada en complejos algoritmos para encontrar la pareja óptima de acuerdo con la información proporcionada en un cuestionario. Cuando te registras, tienes que contestar un número de preguntas. Basado en tus respuestas, el sistema busca los usuarios más afines a ti para tener una cita. ¡Y funciona! Encima, según sus desarrolladores, el 20% de los usuarios que se registran son rechazados, lo cual deja ver el alto nivel de seriedad y la calidad de la moderación.

Chat roulette como alternativa a las apps de citas

Las páginas web y apps de citas son definitivamente un servicio necesario y conveniente. Sin embargo, no están hechas para todo el mundo. Mucha gente directamente no quiere registrarse en una web, rellenar un perfil, estar constantemente subiendo fotos nuevas o incluso pagar por herramientas especiales, subir la popularidad, etc. Y para ellos existe una gran alternativa, los chat roulette con camara..

El chatrulet es un servicio que conecta usuarios que nunca antes se habían visto. Algunas plataformas te dejan filtrar la búsqueda de usuarios dependiendo de parámetros como el idioma, el género, la localización, etc.

Veamos los roulette chats más populares:

ChatRoulette

ChatRoulette es la representación del video chat anónimo clásico, en el cual la conexión entre usuarios ocurre completamente al azar. No hay ninguna configuración adicional ni filtros de búsqueda. Durante mucho tiempo, la página web sufría una moderación pobre, lo que causó que una parte significante de sus usuarios se moviera a otras opciones de videochat. En el último año, los desarrolladores han puesto su esfuerzo en cambiar la situación y arreglar los problemas, lo cual ha empezado a atraer a los usuarios de vuelta.

ChatAlternative

Un chat al azar bastante popular con un diseño minimalista y filtros de género y país. Puedes inmediatamente especificar estos parámetros y el sistema buscará gente que se adapte a ellos. Por cierto, ChatAlternative tiene apps oficiales para iOS y Android, lo cual hace mucho más fácil el uso del servicio directamente desde tu teléfono móvil.

Videochat.Chat

Videochat.chat es probablemente el mejor video chat roulette para charlar con chicas. Esta plataforma no usa el clásico filtro de género debido a que es fácil de engañar. En https://videochat.chat/es, cada chica tiene que pasar un proceso de verificación de la información de la cuenta durante el registro. Esto hace que en VideoChat.Сhat no existan perfiles falsos o robots. Esto asegura a los hombres que el servicio les va a conectar solo con chicas.

Chatrandom

Un video chat anónimo funcional que además de filtros de género y geográficos, ofrece salas de chat a sus usuarios. Las salas de chat son temáticas, cada una para hablar sobre un interés y hay decenas de personas al mismo tiempo comunicándose sobre un mismo tema. Las salas de chat son una gran oportunidad para conocer gente con tus mismos intereses y romper el hielo cuando te comunicas con gente nueva. Además, Chatrandom tiene un chat extra con chicas, pero es de pago.

Emeraldchat

Uno de los video chats online que se han lanzado recientemente pero que ha ganado en popularidad entre los usuarios, gracias a su velocidad de conexión, la moderación excelente y su servicio de soporte al usuario. Aquí puedes comunicarte no solo por video sino a través de mensajes o enviar fotos y vídeos. Además, puedes filtrar tu búsqueda por género, karma en la plataforma y otros parámetros.

Chatspin

Un chat al azar clásico con filtros de género y geográfico. El desarrollo de la plataforma se centra en la seguridad, el anonimato y la privacidad del usuario. Tienen incluso la posibilidad de añadir máscaras al vídeo para tapar tu cara cuando estas hablando. Para algunos, es una herramienta útil.

Hagamos un resumen

Una persona actual tiene numerosas oportunidades de conocer y comunicarse con gente interesante de todo el mundo. Las páginas web y apps de citas y los videochats son servicios diferentes pero extremadamente populares que se han consolidado en el tiempo y no han perdido su relevancia.

Si quieres hacer nuevos amigos o incluso encontrar tu alma gemela, prueba ambos formatos para descubrir cuál te gusta más. Para empezar, puedes utilizar los servicios gratuitos y decidir más adelante si estás dispuesto a pagar por herramientas adicionales.