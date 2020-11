“Tengo derecho a salir a la calle”: así denunciaba una joven pamplonesa el haber sufrido una brutal agresión tránsfoba en Barcelona

Facebook Twitter WhatsApp

La joven, de 19 años, expresó su indignación en las redes sociales y ha recibido una oleada de solidaridad

Una joven pamplonesa, Eva Vildosola, ha denunciado este viernes haber sufrido una agresión tránsfoba en Barcelona. Según ha explicado en Instagram, en un post que rápidamente se ha hecho viral, la agresión se produjo nada más salir de su casa, cuando unos energúmenos le gritaron insultos como “puto travelo” y “engendro” y le propinaron dos puñetazos en la cara y golpes en su cuerpo.

La chica llevaba apenas un par de meses en la capital catalana buscando nuevos aires. “Vine aquí buscando paz, a disfrutarme a mí misma porque lo necesito, no a que me humillen, me agredan y me hagan sentir un monstruo. Explicadle vosotros a mi madre esto, decidle a vuestra familia que está a kilómetros que os han dado de hostias por ser transexuales”, ha asegurado.

“Soy una chica normal de 19 años, soy transexual, sí, pero es que eso no me hace menos normal, no me hace un engendro, no me hace menos, tengo derecho a salir a la calle, tengo derecho a hacer con mis redes sociales lo que yo quiera y tengo todos los derechos que tendría que tener todo el mundo, bastante mal lo he pasado toda mi vida intentando ser lo que soy hoy, como para que venga alguien a arrebatármelo”, aseguraba, acompañando esta denuncia con su rostro lloroso y ensangrentado.