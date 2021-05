“The Olympus Beer”: el Olimpo de la cerveza en Pamplona

Facebook Twitter WhatsApp

En esta cervecería situada en pleno barrio de San Juan puedes degustar más de 80 tipos de cerveza diferentes, o probar sus combinados, bocadillos y su famosa hamburguesa de chuletón, en un ambiente agradable y abierto

Al frente de esta cervecería familiar en Monasterio de Irache 58 se encuentran Marlon, Alexandra y Leonardo, quienes decidieron reabrir este local en junio de 2017, dándole un nuevo ambiente, e introduciendo nuevos manjares entre los que destacan la gran variedad de cervezas que presentan. Aquí nace The Olympus Beer, tal y como lo conocemos en la actualidad.

Situada en un lugar privilegiado, en pleno barrio de San Juan de Pamplona, cuenta con una atractiva decoración y con una cómoda terraza. Una de las características más sugerentes de The Olympus Beer es por ser especialistas en cervezas. Con una gran variedad ya que ofrecen más de 80 tipos diferentes de cervezas internacionales, artesanas y nacionales.

Según nos explica Marlon, uno de los propietarios de The Olympus Beer, la gente joven “se interesa muchísimo por el mundo de la cerveza y pregunta siempre por las novedades”, por lo que la cervecería cuenta con una clientela muy variada que acude al local para degustar la gran variedad de la que dispone el Olympus Beer con tipos de cerveza especial como la Tostada, IPA, Stout, de Trigo, o Lager, etc. y de diferentes orígenes como belgas, alemanas, inglesas, checas, por no hablar de las nacionales con casi todas las referencias del mercado.

Prueba sus pintxos, platos combinados, bocadillos y hamburguesas

Entre sus servicios, The Olympus Beer también dispone de una afamada variedad de pintxos, comida para picar y de tipo cervecería: con platos combinados, bocadillos, salchichas y hamburguesas.

Entre ellas destaca la especialidad de la hamburguesa “chuletón”, “la gente la pide mucho, es muy famosa”. Un lujo para disfrutar acompañado de una rica y fresca cerveza.

Servicio de terraza y eventos especiales

Marlon nos cuenta que intentan “fusionar la cerveza con el arte” y para ello disponen de una variedad de eventos relacionados con el arte, que funcionaban muy bien antes de la pandemia, y que esperan recuperar lo antes posible.

Marlon y Alexandra

Entre algunos de estos actos, esta cervecería de San Juan realiza los jueves habitualmente sesiones de Jazz, donde disfrutar de buena música jazz, blues y soul. Los sábados The Olympus Beer organiza conciertos temáticos con grupos de rock, mariachi, acústica o bailes latinos con salsa, bachata o merengue. Los domingos, que son días más tranquilos, se aprovecha para realizar eventos vinculados a la poesía, monólogos de humor o recitales.

Como novedad, The Olympus Beer ha puesto a disposición de todos sus clientes un servicio de terraza, en la que degustar su variedad de cervezas y su comida. Si lo prefieres, también puedes hacerlo en tu casa, gracias a su servicio de comida a domicilio a través de varias aplicaciones de delivery.

Puedes encontrar Olympus Beer en la calle Monasterio de Irache, 58, en Pamplona, en horario de 10 de la mañana hasta cierre. Para realizar reservas, en el teléfono 948 783 739 o en su página de Facebook @theolympusbeer e Instagram @the_olympus_beer