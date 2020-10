Trabajadores de Trenasa protestan ante la sede de CAF en Beasain

Facebook Twitter WhatsApp

Consideran el cierre de Trenasa “totalmente arbitrario” y que “no responde a la realidad económica del grupo”

Más de un centenar de personas se han desplazado este miércoles a Guipúzcoa para protestar frente a la sede del grupo CAF en Beasain por el cierre de la planta de Trenasa-Castejón y el despido de las 110 personas que forman la plantilla.

CCOO, sindicato mayoritario en Trenasa, ha considerado el cierre de Trenasa en Castejón “es totalmente arbitrario, no tiene ninguna justificación y no responde a la realidad económica del grupo, que tiene cuantiosos beneficios”.

El presidente del comité de empresa, Miguel Ángel Molina, ha destacado que “domos una planta joven y cualificada, la planta es viable, lo que se produce tiene salida en el mercado y el grupo no es deficitario, por lo que estamos en disposición de exigir que CAF actúe con mayor responsabilidad social corporativa”. El representante de CCOO ha pedido que se tenga en cuenta “el daño que este cierre supondría para la economía de la zona y para las personas despedidas, 110 familias”.

Por su parte Josema Romeo, secretario general de la Federación de Industria de CCOO Navarra, ha señalado que “hemos querido realizar la concentración en la puerta de la sede central del grupo para visibilizar la denuncia ante la cerrazón de esa empresa en las negociaciones, con una dirección liderada por Arizkorreta que se está mostrando inflexible, poco dialogante y cerrada”. “Es el grupo quién decide las cargas que imputa a cada planta de CAF, por lo tanto son los directivos, y no el mercado, quien deciden cerrar Trenasa-Castejón y eso no lo vamos a permitir, no nos vamos a quedar de brazos cruzados”, ha remarcado.

EP