Tres jóvenes detenidos por robar en el interior de una vivienda del Ensanche mientras los moradores dormían en una de las habitaciones

Pamplona-Iruña, 17 de septiembre de 2020

Tres jóvenes, uno de ellos menores de edad, han sido detenidos como presuntos autores de un robo con fuerza en una vivienda del II Ensanche. Los detenidos habrían accedido al interior de la vivienda mientras sus moradores dormían en una de las habitaciones.

Los hechos ocurrieron durante la madrugada del pasado día 6 de septiembre, cuando un matrimonio que dormía en una de las habitaciones de la vivienda se despertó al escuchar ruidos en el interior de su vivienda.

Su sorpresa inicial se confirmó cuando vieron a dos jóvenes que se encontraban en la planta baja cogiendo algún tipo de objeto.

Su primera reacción fue dar aviso a los servicios de seguridad, personándose a los pocos minutos varias dotaciones de Policía Municipal de Pamplona y de Policía Foral.

Para entonces los ladrones ya habían abandonado la vivienda, pudiendo comprobar que les habían robado varios aparatos electrónicos.

Al lugar también acudieron agentes del grupo de la Brigada de Policía Judicial de Policía Municipal que realizaron la correspondiente inspección ocular de la zona, solicitando la colaboración del grupo de Policía Científica del CNP.

En la misma mañana, agentes de Policía Foral, realizando labores de prevención, detectaron a un joven en actitud sospechosa que al ser identificado se le descubrió un teléfono móvil del que no daba justificación suficiente de su pertenencia. Sospechando que no estaba solo, la patrulla después de intervenirle el terminal móvil le dejo continuar la marcha, procediendo con posterioridad a realizar un seguimiento discreto, observando poco después como este joven se reunía con dos jóvenes más. En ese momento los agentes abordaron de nuevo a los tres jóvenes descubriendo que portaban además otros objetos susceptibles de haber sido sustraídos tales como teléfonos móviles, tablets, etc., por lo que, al no poder acreditar su pertenencia, procedieron a la detención de las tres personas y su traslado a dependencias de Policía Foral en Beloso, en donde se pudo relacionar los efectos intervenidos con el robo en el domicilio del 2º Ensanche.

Una vez que Policía Municipal de Pamplona ha dado por finalizadas las correspondientes diligencias judiciales se ha dado traslado de las mismas a la autoridad judicial.