Un sorteo de la ONCE deja 20.000 euros en Pamplona

En el sorteo del pasado sábado 10 de octubre 2020

La ONCE ha dejado en Navarra 20.000 euros, del cupón del sábado pasado. El vendedor de la suerte ha sido el agente Jorge Quintero Gómez, quien vende los fines de semana en el kiosco de la ONCE que tiene en la Plaza del Castillo en la esquina con la calle Espoz y Mina.

Jorge, tras conocer la noticia, comentaba que “está muy contento” ya que es el primer premio que da por el Terminal Punto de Venta (TPV).

Los cupones de la ONCE se comercializan por los 20.000 agentes vendedores de la ONCE. Como siempre, gracias al Terminal Punto de Venta (TPV), el cliente puede elegir el número que más le guste. Además, se pueden adquirir desde la página web oficial de juego de la ONCE