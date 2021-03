Una cofradía de Pamplona asegura que organizará actos públicos en Semana Santa e insta al Ayuntamiento de Pamplona a “renovar el voto de las Cinco Llagas”

Facebook Twitter WhatsApp

Aseguran que cumplirán en todo momento con las restricciones sanitarias y apuntan que “todo lo que se haga será por iniciativa propia y no vincula a la Iglesia ni a las autoridades civiles”

La Cofradía de las Cinco Llagas de Pamplona recientemente constituida en plena pandemia de COVID 19, durante la Semana Santa de 2020, ha asegurado que tiene intención de organizar actos públicos en Semana Santa y ha instado al Ayuntamiento de Pamplona a renovar el Voto de las Cinco Llagas, que fue aplazado el año pasado por motivo de la Covid-19.

Así indican que “este año la actividad no será solo virtual, ya que no hay confinamiento domiciliario, sino que la Cofradía de las Cinco Llagas de Pamplona tiene intención de organizar actos públicos guardando todas las medidas sanitarias en vigor”. Por otro lado, animan al Ayuntamiento de Pamplona a “acudir en Cuerpo de Ciudad a renovar el voto de las Cinco Llagas el Jueves Santo, ya que guardando las debidas medidas no hay razón sanitaria para no hacerlo”.

Por este motivo y aunque reconocen que “este año, la epidemia continúa, aunque con menor virulencia, razón por la que esta Cofradía propone a todos los fieles pamploneses que lo deseen, que al igual que nuestros antepasados cuando la peste que asoló Europa en 1599, se unan a la devoción de la contemplación de las Cinco Llagas durante estos días para rogar por el fin de esta epidemia en Pamplona y en el mundo entero y para pedir que Dios otorgue consuelo y ayuda a los enfermos, familiares y demás personas afectadas”.

Esta joven Cofradía anima “fervientemente a sus simpatizantes y a todos los fieles a unirse a todas las actividades que están organizando con gran esfuerzo y acierto la Hermandad de la Pasión del Señor, las que celebren la Hermandad de Paz y Caridad y otras asociaciones cuyas iniciativas intentan, dentro de lo posible, paliar la falta de procesiones masivas”.

Además se han mostrado en “desacuerdo” con restricciones sanitarias que no considera justificadas como que “mientras para eventos culturales en sitios cerrados se mantiene un 50% del aforo, en las iglesias se mantenga el 30%” o el hecho de que “que mientras se han relajado las medidas en la mayoría de actividades, en las iglesias grandes se haya reducido el aforo, estableciendo un máximo de 150 personas, número que en algunos templos supone una cantidad muy por debajo del 30% permitido”.

Esta entidad no considera “lógico que se celebren manifestaciones, concentraciones, mítines, homenajes o actividades deportivas en la vía pública y no actos de culto propios de Semana Santa, siempre que se guarden las normas de prudencia”. “Quizá no sean prudentes procesiones masivas, pero la cofradía no está de acuerdo con “encerrarse en las sacristías” este año que no hay confinamiento domiciliario”.

La Cofradía indica que el grupo se formó a iniciativa de unos jóvenes, independientemente de cualquier institución pública civil o religiosa y que “pretende ser una asociación popular no vinculada directamente a ningún organismo. Todo lo que se haga será por iniciativa propia y no vincula a la Iglesia ni a las autoridades civiles”. “Aunque es una asociación obviamente cristiana, no está vinculada a la Iglesia oficialmente. Sin embargo, como es natural, en el aspecto religioso estará en unión con las enseñanzas de la misma”, han indicado

La Cofradía de las Cinco Llagas pretende ser una asociación actual propia del Siglo XXI. “Pretende también conservar la tradición de las cofradías y hermandades adaptadas a la actualidad”, han finalizado.