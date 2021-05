Una concentración denuncia la situación de una veintena de jóvenes migrantes que duermen en las calles de Pamplona

Facebook Twitter WhatsApp

Recuerdan que estos jóvenes “carecen, además, de una red social, no dominan la lengua, y en varias ocasiones han sido interpelados por la policía, detenidos y llevados a comisaría, sin haber cometido ningún delito” y que tienen que hacer frente en el día a día a numerosos obstáculos por parte de la administración y a plazos extremadamente largos para ser atendidos en los servicios de información

Una concentración junto al Ayuntamiento de Pamplona ha denunciado este lunes la situación de una veintena de jóvenes que se encuentran en situación administrativa irregular y sin empadronar en la ciudad.

“Estamos aquí hoy en esta concentración para visibilizar, denunciar y buscar una solución a la situación de exclusión que está ocurriendo en nuestra ciudad: últimamente se han acercado al Punto de Información para Migradas varios jóvenes de entre 21 y 32 años que están viviendo en la calle, durmiendo en espacios inseguros y en condiciones insalubres, con el riesgo que eso supone para su bienestar y el de toda la sociedad. No son las únicas personas que viven en la calle en nuestra ciudad. Sabemos que hay quien lleva en esa situación muchos años”, han lamentado los convocantes, varias entidades sociales firmantes como el Punto de Información para personas Migradas/ Migratuendako Informazio Gunea, Africa United, Asociación SEI, EH Hamaika Kolore, Coordinadora de ONGs de Navarra, Elkarri Laguntza- Apoyo Mutuo, Geltoki, Iruñea Ciudad de Acogida Harrera Hiria, Lantxotegi, Martes al sol, Mugarik Gabe Nafarroa, Papeles Denontzat, París 365, Plataforma de Personas Afectadas por la Hipoteca del Casco Viejo, Sakana Harrera Harana, SOS racismo, Sumaconcausa y Casa de Chile de Navarra.

Previamente, estas entidades sociales que trabajan con colectivos migrantes han remitido, sin éxito, sendas instancias al Gobierno de Navarra y al Ayuntamiento de Pamplona para exigir “una solución” a la situación de vulnerabilidad en que se encuentran la mayoría de las personas migrantes que se acercan al Punto de Información para personas Migradas- Migratuendako Informazio Gunea (PIM-MIG).

Recuerdan que “quienes se han acercado al punto de Información para personas migradas son una veintena de jóvenes, la mayoría chicos” y que carecen, además, de una red social, no dominan la lengua, y en varias ocasiones han sido interpelados por la policía, detenidos y llevados a comisaría, sin haber cometido ningún delito. Tienen que hacer frente en el día a día a numerosos obstáculos por parte de la administración y a plazos extremadamente largos para ser atendidos en los servicios de información. Todo eso, unido a la descoordinación entre los servicios, aumenta la confusión y crea falsas esperanzas.

Foto y agradecimiento: Mikel Romeo

Insisten en que estos jóvenes “tienen que hacer frente en el día a día a muchos obstáculos, como plazos extremadamente largos para ser atendidos en los servicios de información y descoordinación entre ellos, lo que aumenta la confusión y crea falsas expectativas”. La mayoría han “tocado todas las puertas”, recorriendo los servicios de atención de Cruz Roja, Cáritas, Albergue Municipal, etc. Desde el PIM-MIG aseguran que acompañan e informan “en lo que podemos y apoyamos con refuerzo de castellano pero no somos capaces de atender su verdadera necesidad: una solución habitacional”.

“Hemos comunicado la situación al Departamento de Políticas Migratorias y Justicia del Gobierno de Navarra y al Servicio de Alta Exclusión del Ayuntamiento de Pamplona, siendo la respuesta que por parte del Gobierno que no tiene competencias y por parte del Ayuntamiento que esas personas no cumplen los requisitos exigidos”, lamentan y exigen que “el Gobierno de Navarra haga realidad el eslogan de la declaración institucional aprobada en diciembre sobre Navarra tierra de acogida para las personas que buscan un futuro mejor lejos de su lugar de nacimiento o la “Navarra de colores”, para que no quede solo en una gran campaña de marketing social”. “

“Solicitamos que se dé una solución habitacional a estos jóvenes y al resto de personas que están sobreviviendo en condiciones habitacionales indignas”, finalizan en el comunicado.