Una decena de jóvenes extranjeros concluyen una formación de 640 horas promovida por el Servicio Navarro de Empleo

La consejera Maeztu ha subrayado el buen aprovechamiento de la capacitación que ha incluido competencias en castellano, socioculturales, industria y almacén

Pamplona-Iruña, 19 de diciembre de 2019

Diez jóvenes extranjeros de 17 a 18 años – nueve hombres y una mujer – protegidos por el Gobierno de Navarra han finalizado una formación de 640 horas promovida por el Servicio Navarro de Empleo – Nafar Lansare (SNE-NL), organismo dependiente del Departamento de Derechos Sociales. La capacitación ha incluido alfabetización en castellano, competencias sociales y culturales, iniciación a la industria, soldadura y servicios múltiples, operaciones de almacén y carné de carretilla.

La consejera de Derechos Sociales, Carmen Maeztu, y la directora gerente del SNE-NL, Mirian Martón, han asistido hoy al acto de entrega de diplomas, celebrado en la agencia Iturrondo (Burlada / Burlata). También han estado presentes la directora gerente de la Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas, Inés Francés, y la directora general de Políticas Migratorias, Patricia Ruíz de Irizar.

La consejera ha explicado que su presencia persigue visibilizar y respaldar la “dedicación e implicación de los jóvenes”. Parte de ellos no había completado la escolarización básica en su país de origen. “Ahora, finalizáis una formación que comenzó en junio. Seis meses durante los cuales habéis correspondido al esfuerzo y la dedicación de las entidades y personas que han diseñado una formación ad hoc. Una formación que facilita vuestra incorporación a otros recursos normalizados”, ha destacado la consejera, que les ha instado a seguir formándose para poder acceder a un empleo.

La consejera ha evidenciado el compromiso del Gobierno de Navarra, que está respondiendo ante la importante llegada de estos menores para protegerles, desde la coordinación entre los Departamentos, en materias como la vivienda, la educación, la formación para el empleo o la sanidad. “Estamos actuando sobre el 100% de las y los menores migrantes y cubriendo en el 100% de los casos, sus necesidades básicas”, ha indicado.

No obstante, ha precisado, es preciso implicar la coordinación con otras administraciones. Al respecto, se prepara un protocolo inter autonómico de acogida y actuación con niños, niñas y adolescentes migrantes, del que se están ultimando los detalles. Una de las acciones llevadas a cabo ha sido que la consejera se ha adherido a la campaña de Save the Children #yositequiero: “Quiero deciros que nos alegramos de que estéis aquí. Esta semana Save the Children, una ONGD que trabaja en infancia ha lanzado una campaña en vuestro apoyo y para contrarrestar las ideas equivocada y negativas que algunas veces aparecen en los medios de comunicación sobre menores como vosotros y vosotras La campaña tiene como lema “Nos importáis y os queremos”, #YoSiTeQuiero”, ha afirmado Maeztu.

Diez jóvenes

En representación de los 10 jóvenes, Abdesselam Benomar ha explicado cómo ha vivido esta experiencia, qué le ha aportado y qué desea lograr en el futuro.“Ahora nos gustaría poder hacer cursos más largos, de un año, para aprender más de las profesiones a las que queremos dedicarnos. A pesar de todos los problemas a los que nos enfrentamos en la calle, lograremos nuestros sueños”, ha dicho.

Al acto también ha asistido Mohammed Ounasser, galardón a la Persona Joven del Gobierno de Navarra 2019, ejemplo de integración y que ha animado a sus compañeros y compañeras a seguir aprovechando las oportunidades, que ha agradecido.

Conforme al protocolo de atención a estos jóvenes tutelados próximos a la mayoría de edad, el SNE-NL ha ofrecido una respuesta rápida para afrontar este “reto social” como es formar a menores de edad tutelados por el Gobierno sin formación que necesitan capacitación prelaboral y competencias transversales.

El SNE-NL, a través de su agencia Iturrondo (servicios de formación y orientación), encargó la coordinación de este proyecto a la Fundación Gaztelan, que ha formado los jóvenes en castellano, competencias sociales y culturales. También ha coordinado la formación con la Fundación Elkarte, que impartió iniciación a la soldadura y operaciones básicas de industria; y con Cuatrovientos Centro integrado, que ha impartido operaciones básicas de almacén y carretilla. También se ha trabajado en colaboración con las entidades que atienden los recursos residenciales del Departamento de Derechos Sociales: Asociación Navarra Sin Fronteras y Zakan. Representantes de estas entidades también han asistido al acto de entrega de diplomas.

La directora gerente del SNE-NL ha realizado una valoración “muy positiva” ante una nueva forma de trabajo experimentada: “El modelo de intervención ha funcionado: ha combinado alfabetización, imprescindible, y formación práctica. Unos aprendizajes reforzaban otros. Y esta retroalimentación y sinergias les ha sido determinantes para la motivación, asistencia y finalización de los cursos”. Todos han conseguido el carnet de carretillero/a.

También ha explicado que este diseño de la intervención, basado en el “aprender haciendo”, ha sido capaz de guiar a menores de diferentes culturales y niveles formativos (jóvenes sin escolarizar, con escasa escolarización e incluso con bachillerato), e incluso estancia en el país.

El SNE-NL seguirá prestando a estos jóvenes una atención personalizada a través de sus servicios de orientación y Garantía Juvenil, y el objetivo es que sigan la formación en otros recursos estables y normalizados del organismo: Escuelas Taller, PIFE o cursos de certificado.

El coordinador de la Fundación Gaztelan, Jesús García, ha explicitado que los jóvenes diplomados “tienen deseo de seguir formándose y trabajar”. “Es así de cierto. Incluso tienen objetivos formativos y laborales muy concretos. Saben en qué”, ha indicado. Asimismo, en la última fase, en Cuatrovientos, se han formado junto con otro alumnado del centro (grados básicos, medios y superiores). “Ha sido un gran avance de normalización. Se han tenido que adaptar a los mismos ritmos y horarios que sus compañeros y ha sido una dinámica muy interesante”, ha explicado.

El SNE-NL prepara para enero otro proyecto de formación prelaboral en colaboración con entidades sociales para la adquisición de las competencias en castellano y técnicas . El pasado verano, el SNE-NL proporcionó formación prelaboral a cerca de 80 jóvenes residentes en Iturmendi y Marcilla.