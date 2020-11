Una exposición de materiales históricos y paneles informativos ilustrados refleja los 175 años de vida del IES Plaza de la Cruz en el Palacio Condestable

Facebook Twitter WhatsApp

La muestra ‘Construyendo ideas, derribando muros’ se podrá visitar del 13 de noviembre al 13 de diciembre

El Instituto Plaza de la Cruz cumple este año su 175 aniversario. El Palacio del Condestable acoge desde hoy una exposición de paneles informativos que recogen textos, imágenes, planos y cartografía de ese referente educativo en Pamplona en el que han estudiado decenas de miles de jóvenes navarros, y que cuenta entre su alumnado con figuras insignes como el escritor Pío Baroja, el filólogo y poeta Amado Alonso, el historiador y ensayista Juan Iturralde y Suit o el que fuera miembro fundador de la Real Academia de la Lengua Vasca, Arturo Campión.

Pero, además, en la muestra se podrán apreciar objetos históricos como láminas, mapas, un refractómetro, material de laboratorio, un esqueleto humano para estudio, expedientes de alumnos, etc., ya que el instituto atesora desde 1845 un importante patrimonio histórico. En su momento, el centro fue una apuesta importante, de hecho, instituciones como Gobierno de Navarra y Ayuntamiento de Pamplona contribuyeron con sus fondos a la adquisición de materiales bibliográficos y científicos de primer orden, muchos de ellos de fabricación internacional. Hoy el IES Plaza de la Cruz forma parte de la Asociación para Nacional para la Defensa del Patrimonio de los Institutos Históricos.



Esta mañana el concejal delegado de Educación, Participación Ciudadana y Juventud, Fernando Sesma, y la directora del IES Plaza de la Cruz, Maria Jesús Gastesi, han presentado la muestra ‘Construyendo ideas, derribando muros’. La exposición va recorriendo, a través de los ojos del centro y de su alumnado, las diferentes etapas de la historia de España, la evolución de las inquietudes sociales y de los criterios y modelos educativos vigentes en casi dos siglos. Y es que, el actual Plaza de la Cruz, fue el primer y único Instituto oficial durante más de un siglo y hoy sigue teniendo reconocimientos, como la calificación oficial de ‘Centro Excelente’.



La muestra conmemorativa se podrá visitar en el Zaguán del Condestable, entre el 13 de noviembre y el 13 de diciembre, de lunes a domingo de 9 a 14 horas y de 17 a 21 horas. Los asistentes deberán cumplir con las medidas de seguridad sanitaria en lo relativo a uso de mascarillas, distancia e higiene de manos y seguir las indicaciones del personal del centro en referencia los aforos permitidos.



Modelos de enseñanza como modelos sociales



Los 1.200 alumnos y más de 130 docentes que hoy forman la comunidad educativa del Plaza de la Cruz están muy lejos de los 147 estudiantes y siete profesores que tenía el año de su inauguración. Las mujeres entraron como alumnas en sus aulas en 1908, concretamente ese curso se matriculaba Isabel Romero San Juan, que tenía que pasear sola en los descansos y por una galería separada para no encontrarse con sus condiscípulos. Y no será hasta 1927 cuando se sumen la plantilla las dos primeras profesoras: Concepción Zuasti (Química) y Concepción de Diego (Mecanografía). La coeducación (enseñanza mixta) no siempre se mantuvo. Hubo, desde clases separadas por horarios diferentes para ellos y ellas, hasta un muro físico de separación en lo que entonces eran dos centros escolares segregados por género: El Ximénez de Rada y el Príncipe de Viana. El muro caería, con el de Berlín, en 1995.



La demografía y las luchas por la inclusión de las jóvenes en la enseñanza, son algunos de los parámetros en los que la vida en el instituto refleja los cambios históricos. También lo son la pugna entre los modelos de enseñanza liberal, confesional o socialista, que se fueron implantando según las vicisitudes de la política española. La Guerra Civil se introdujo en las aulas. El IES no se cerró, como sí paso con los de Tafalla y Tudela, pero cinco profesores, entonces la mitad de la plantilla del centro, sufrieron la depuración franquista y fueron sancionados con la baja en el escalafón.



El cambio permanente al servicio de la ciudadanía



Hoy han pasado por el IES Plaza de la Cruz más alumnos que personas tenía la ciudad cuando el centro se inauguró hace 175 años (13.000 habitantes). Todo han sido cambios. El propio instituto cambió de sede tres veces. Las clases comenzaron en la Casa del Arcediano de la Catedral y no sería hasta 1944 cuando se instalara en su actual ubicación. Sin embargo, estos cambios le permitieron mantenerse abierto como institución educativa. De hecho, nació el mismo año que la Constitución moderada de 1845 y ha durado siete veces más que aquel texto legal.



Entre sus características históricas se aprecia una vocación docente más más allá del alumnado inscrito. Plaza de la Cruz fue el germen de la que sería la Biblioteca General de Navarra ya que albergaba en su biblioteca histórica ejemplares provenientes de la Desamortización de Mendizábal o adquisiciones de bibliotecas particulares, y sus fondos se abrieron, en 1869, a la ciudadanía en general, como servicio público. Ahora, al taller de teatro estable que inauguró en el curso 1980-1981 la profesora María José Goyache, ya jubilada, y que sigue a pleno rendimiento, se suman guitarra, doblaje, robótica, videojuegos o intercambios de idiomas y, como ya hiciera con sus fondos bibliográficos, los contenidos de sus aulas se han abierto a la ciudadanía adulta creando un ‘Ágora Universitaria’ donde se imparten cursos de formación no reglada.



El centro, con motivo del 175 aniversario, ha publicado un libro sobre los institutos Príncipe de Viana y Ximénez de Rada, durante el BUP y el COU, entre los años 1975-1995. Sus autores son Guillermo Herrero y Jesús De Miguel, antiguos profesores del instituto y la publicación se puede obtener en el Servicio de Publicaciones del Gobierno de Navarra.