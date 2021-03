Una imagen captada en Berriozar, del navarro Jesús J. Morrás Soria, gana el XVII Concurso de Fotografía Mirar la Arquitectura

Facebook Twitter WhatsApp

La imagen ganadora, ‘Espacio común’, premiada con mil euros, recoge el porche de un edificio de viviendas en la plaza República Saharaui, 17, del barrio de Artiberri, en Berriozar

Una imagen a color de un porche en un edificio de viviendas del barrio de Artiberri en Berriozar, ubicadas en la plaza República Saharaui, 17, realizada por el fotógrafo Jesús J. Morras Soria, de 55 años de edad, y vecino de Zizur Mayor, ha resultado ganadora del XVII Concurso de Fotografía Mirar La Arquitectura / Arkitekturari Begira, organizada por la delegación navarra del Colegio Oficial de Arquitectos Vasco-Navarro (COAVN), al que en esta edición han concurrido un total de 94 originales, 15 más que el pasado año. El premio para este fotógrafo, primera vez que se presenta a este concurso, está dotado con mil euros.

La fotografía que se ha alzado con el primer premio, titulada “Espacio común”, fue tomada recientemente en este barrio nuevo de Berriozar, localidad de la Comarca de Pamplona, y recoge cuatro de las columnas sobre las que se sustenta el porche del edificio.

El jurado ha premiado esta imagen con el máximo galardón al considerar que “contiene esa cualidad tan propia del medio: la de ser capaz de convertir algo en otra cosa; en bello, lo feo; en ligero, lo pesado. Mediante el punto de vista, la luz y el encuadre, el autor consigue aislar el objeto hasta el punto de poder transmitir al espectador lo que él mismo fue capaz de ver, convirtiendo algo común en especial”.

Jesús J. Morras Soria: “Suele pasar que las fotos aparecen cuando uno menos se lo espera”

A pesar de que lleva muchos años dedicando su tiempo libre a la fotografía, este es el primer año que Jesús J. Morras Soria, de 55 años de edad, y vecino de Zizur Mayor, se presenta a este certamen. “La verdad es que llevaba años queriendo presentarme a este concurso pero por una cosa o por otra, nunca tenía tiempo, se me iban pasando los plazos y siempre me quedaba con las ganas. Ahora que con la Covid estoy con un ERTE y aprovechando que tengo más tiempo libre, no he querido dejar pasar la ocasión”.

El ganador de esta edición cuenta que “llevo muchos años dedicándome a la fotografía pero solo como aficionado. He realizado varios cursos impartidos por Carlos Cánovas, y con un profesional así terminas por sacarle provecho a esta disciplina”.

Sobre su fotografía premiada, Morrás señala que ‘suele pasar que las fotos aparecen cuando uno menos se lo espera y sin llevar la cámara encima. Esta vez iba con ella pero para otro cometido. Pasé por delante de ese porche, me llamó la atención lo que veía, disparé dos veces y seguí mi camino porque iba con prisa. En la edición vi que ‘había foto’. Y con vistas a este concurso volví a la localización, ya más despacio y con más intención. Regresé a casa con la tarjeta llena pero curiosamente ninguna de las capturas de esta segunda visita me convenció como la primera vez. Misterios de la fotografía”.

SEGUNDO PREMIO / Alzados / Iñigo Aranguren Osinaga





El segundo premio, dotado con 600 euros, ha sido para la fotografía “Alzados”, del pamplonés Iñigo Aranguren Osinaga, de 47 años, vecino de la Rochapea, quien ganó también este mismo galardón en 2017.

Se trata de una imagen en blanco y negro “con una cuidada composición, una escena de un skyline, en el que observamos una serie de edificaciones construidas con un mismo diseño arquitectónico. Podríamos considerar que estamos ante una única edificación con una serie de duplicados que se pueden observar desde distintos ángulos. La climatología dota a la imagen de un aura romántica, que acentúa su interés”, en palabras del propio jurado.

Por su parte, el autor ha explicado la imagen señalando que “el conjunto de varios edificios de la misma urbanización permite apreciarlos como si estuviéramos viendo el mismo edificio desde diferentes puntos de vista a la vez, formando un conjunto interesante de formas que la niebla ayuda a abstraer del entorno. Paso con frecuencia por allí y siempre me llamaban la atención esos edificios tan similares repartidos en un mismo espacio”.

TRES ACCÉSITS

Además, el jurado ha concedido tres áccesit, dotados en cada caso con 200 euros, para:

‘Paseo entre líneas’



Autor: David Domench Ozcáriz (Pamplona/Iruña)

Localización: Zenotz

Valoración del jurado: La imagen muestra unos pocos elementos: una cubierta a dos aguas, un paño ciego, una mascota… algunos de los elementos esenciales del cobijo humano. De ese modo, frente a su abstracción y rotundidad formal, la fotografía posee una domesticidad cercana que la dota de gran carácter. Esa dualidad se hace igualmente patente en la composición, que conjuga la simetría y el punto de vista frontal con una cierta naturalidad en el tratamiento de las líneas.

‘Biblios’



Autor: Daniel Andión Espinal (Paternain)

Localización: Polígono industrial en San Adrián

Valoración del jurado: Fotografía compuesta por elementos de diferentes escalas. Todo ello, sumado al blanco y negro, crea una abstracción geométrica, dejando un hueco para la imaginación del espectador durante un breve período de tiempo, hasta ver lo que realmente es.

‘+’

Autor: Miguel Agramonte Araiz (Madrid)

Localización: Carretera Plaza San Sebastian km 1 (Pamplona/Iruña), en el exterior del centro comercial Eroski.

Valoración del jurado: Fotografía que nos retrotrae al estilo de los ‘New Topografics’ y a esos primeros fotógrafos que manejaron el color. Es una imagen sencilla con un color pausado y sin excentricidades. Se ha valorado su dinamismo, en el que tanto la secuencia de tonalidades verdes como el trío de bancos consiguen potenciar la composición, dotando de gran interés a ese anodino escenario.

SEIS OBRAS FINALISTAS

Dado el ‘alto nivel artístico’, el jurado acordó seleccionar el máximo de obras finalistas (6) que permite el certamen, ubicadas en muy diferentes puntos de la geografía navarra, a las que se les concede mención con diploma.

Se trata de:

‘El esqueleto’



Autor: José Luis Zubiri Munárriz (Tafalla)

Localización: Calle de Fernando Remacha, en el barrio de La Milagrosa (Pamplona/Iruña)

‘La bajera’



Autora: Santiago Berges Magaña (Pamplona/Iruña)

Localización: Barrio de Lezkairu (Pamplona/Iruña)

‘Negua’



Autora: Socorro Alzueta Labiano (Lumbier)

Localización: Calle Trinidad, en Irurtzun

‘Geometría 2’



Autor: Antonio Lana Salinas (Murieta)

Localización: Travesía Etxabakoitz Alto

‘Muga de lavandas’



Autor: María José Remiro Galdeano (Pamplona/Iruña)

Localización: Hotel Alma Muga (Pamplona/Iruña)

‘Equilibrio’



Autor: David Ramírez Domínguez (Burlada)

Localización: Avenida Olaz, 1, en Sarriguren (Valle de Egüés

EL CONCURSO EN CIFRAS

PREMIOS. La cuantía global de estos premios asciende a 2.200 euros, distribuidos de la siguiente forma: 1º premio: 1000 euros; 2º premio: 600 euros; tres accésit dotados con 200 euros cada uno de ellos. Además, todas estas obras también reciben su diploma.

PROCEDENCIA OBRAS. De las 94 obras presentadas a esta edición, 60 están captadas en Pamplona y 14 en la Comarca de Pamplona. Las 20 restantes pertenecen en 14 localidades diferentes, entre las que la más fotografiada ha sido Tafalla, en cinco ocasiones.

PROCEDENCIA CONCURSANTES. Una gran mayoría de los participantes proceden de Navarra (71), de los que 40 son vecinos de Pamplona. 20 proceden de otros puntos de España y 3 de otros países (Argentina e Italia).

CONDESTABLE. Los 94 originales forman parte de una exposición en el Palacio del Condestable (1ª planta del Atrio) que se puede visitar del 10 de marzo al 30 de abril todos los días en horario de mañana y tarde: 9 a 14 horas y de 17 a 22 horas.

UNA MIRADA A LA ARQUITECTURA NAVARRA. Este concurso, que nació en 2005 con motivo de la conmemoración del 75 Aniversario de la creación del Colegio Oficial de Arquitectos Vasco-Navarro, está dirigido a personas que quieran expresar su visión de la arquitectura, el urbanismo, el diseño urbano y la ciudad en el ámbito de Navarra.

EXPOSICIÓN COMPLEMENTARIA. Desde hace seis años esta exposición se complementa con otra exposición de un profesional de amplio reconocimiento en esta disciplina al que se le invita a formar parte del jurado y a exponer su obra. Este año el artista invitado será Pedro Pegenaute y en esta ocasión la exposición se celebrará en octubre (ver información específica en esta misma nota de prensa).