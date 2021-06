Una manifestación reivindica en Pamplona la “soberanía pasada y futura” de Navarra

Facebook Twitter WhatsApp

Miles de personas, 4.600 según los convocantes y 2.700 según la Delegación del Gobierno, se han manifestado este sábado en Pamplona para reivindicar la “soberanía pasada” y la “futura” de Navarra.

La movilización ha sido convocada por la dinámica Nafarroa Berriz Altza – Soberanía es libertad dentro de una serie de actos en recuerdo de la “rebelión popular de 1521”. Ha partido a las 18.00 horas desde la plaza de Antoniutti y ha recorrido la Avenida del Ejército y Yanguas y Miranda, para finalizar en la plaza de los Fueros.

En este lugar, Joseba Compains y Amagoia Susperregi, de Nafarroa Berriz Altza, han leído sendos manifiestos. Por un lado, Compains ha destacado que “hoy la Navarra roja e insumisa, valiente y comprometida inquieta e inconformista, la que cree y confía en decidir su futuro, se está moviendo, está viva, y estamos seguras que cada vez somos más quienes queremos construir una república de iguales”.

En este sentido, ha destacado que “la partida que deseamos jugar en los próximos años” es que Navarra “sea lo que los y las navarras quieran”. “Es la partida que mas temen quienes se aferran al régimen del 78 para que nada cambie” porque “saben que somos incansables y que jamás dejaremos que acallen nuestro grito de rebeldía”, ha subrayado.

Por su parte, Amagoia Susperregi ha recalcado que “con esta manifestación no termina nada, con las movilizaciones en recuerdo de la rebelión popular de 1521 comienza una nueva etapa en la lucha de Navarra por recuperar su plena soberanía”. Al respecto, ha recordado que este verano “se cumplirán 500 años de la caída del Castillo de Amaiur, símbolo de la resistencia frente a la invasión y ocupación”.

No obstante, ha resaltado que “nuestro horizonte no es limitarnos a recordar nuestra historia, sino escribirla”. “Estamos aquí reivindicando no sólo la soberanía pasada, también la futura. Y ese será el mejor homenaje que les podremos hacer a quienes, hace ahora 500 años, se rebelaron defendiendo la libertad y soberanía navarras”, ha expresado para finalizar exigiendo “una Navarra más euskaldun, en la que se respete el derecho a vivir en nuestra lengua”.

