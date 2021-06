Una manifestación reivindica en Pamplona “una verdadera igualdad” en el Día del Orgullo LGTBI+

Facebook Twitter WhatsApp

Varios cientos de personas se han manifestado este lunes por la tarde por el centro de Pamplona para celebrar el Día Internacional del Orgullo LGTBI+ y reclamar una sociedad “en la que se valoren todas las diversidades” y se logre “una verdadera igualdad”.

La marcha, que se ha desarrollado en ambiente festivo, ha partido pasadas las 19.40 horas de la plaza Baluarte tras una pancarta en la que se leía ‘Saretuak, borrokan eta harro. Frente a la intolerancia, resistencia transmarikabibollo’.

Antes del inicio de la colorida manifestación, Kepa Yécora, representante de la Plataforma 28J, ha destacado en declaraciones a los periodistas que con esta convocatoria, un año más, quieren conmemorar el 28 de junio, “un día para el recuerdo de aquellas personas que en su día lucharon por la igualdad de todas las personas” y también “un día importante para la reivindicación”.

“Un año más tenemos que salir a la calle para reivindicar que estamos trabajando por conseguir una sociedad en la que verdaderamente se valoren todas las diversidades. No es cuestión de que solamente nos preocupemos por este fin en un día como hoy, sino que es algo que tenemos que hacer a lo largo del año”, ha remarcado.

En este sentido, ha apostado por “integrar la diversidad en nuestra vida cotidiana” y “pensar qué sociedad queremos construir”. “También queremos que la gente reflexione sobre qué es el sexo, qué es el género, cuáles son las reivindicaciones que hacemos las personas LGBTI y por qué a día de hoy seguimos discriminadas”, ha planteado.

Según ha señalado, en la actualidad “seguimos discriminadas en el mundo laboral, al ir con nuestras parejas agarradas de la mano y también seguimos sufriendo una serie de agresiones que hoy en día están fuera de todo lugar”.

Asimismo, el representante de la Plataforma 28J se ha referido a la ley foral para la igualdad social de las personas LGTBI+, una ley de la que ha hecho una valoración “agridulce”. “Tenemos una ley aprobada por el Parlamento de Navarra, con una amplia mayoría, que contempla una serie de derechos para la población LGTBI+, pero desgraciadamente se ha implementado en muy pocos puntos”, ha lamentado.

En su opinión, “tenemos unas leyes muy bonitas pero que no se aplican, algo que hay que trasladar al ente político para que den pasos para conseguir una verdadera igualdad”.

Este es el manifiesto que han leído posteriormente tras finalizar la manifestación

EKAINAK 28J MANIFIESTO 28 DE JUNIO /2021

Queremos empezar recordando a Audre Lorde escritora afroamericana, feminista,

lesbiana y activista por los derechos civiles que dice asi: “las luchas individuales no existen porque no tenemos vidas unidimensionales”

28 de Junio día y mes del orgullo, del orgullo, de la memoria y de otras tantas cosas que no se pueden teñir de rosa,porque en el fondo no buscan más que mercantilizarnos .

Estamos aquí por elles, por Stonewall; por aquel 28 de junio del 69 en el que un grupo formado en gran parte por mujeres trans (y) racializadas y bolleras marimacho- buch respondió a las cargas oficiales y en definitiva ante un sistema nocivo que seguimos conociendo.

A pesar de los logros, como las leyes del matrimonio igualitario, la ley de cambio de nombre para personas trans, o las leyes lgtbiq+ locales, las políticas de las instituciones siguen siendo totalmente insuficientes. Nos ahogan y demuestran una violencia sistémica con nosotras.

A día de hoy seguimos sin tener agencia sobre nuestros cuerpos, no son solo leyes, nuestras vidas están en jaque. Señoras, señores, no les dejaremos descansar mientras ustedes no nos dejen habitar este mundo sin sangrar tanto.

Este sistema cisheteropatriarcal ahoga con todos sus tentáculos: la iglesia, los medios, el trabajo asalariado, la representación cultural… No permiten la libre expresión identitaria, libre orientación sexual ni protege a quien solicita asilo. Se destinan cantidades ingentes de dinero y recursos para impedir que personas migrantes puedan salir de donde están y llegar a su destino. No daremos un paso atrás y no cederemos terreno a más discursos fascistas, urge articular respuestas colectivas que confronten su odio.

En esta lógica individualista y estos ritmos frenéticos bajo los que vivimos no se permite la autogestión. Son importantes las redes y los cuidados, debemos mirar en colectivo y construir comunidad.

Salgamos a las calles, organicémonos y luchemos, las vidas tienen que estar en el centro y no vamos a parar. Sino que nos vamos a solidarizar con todas aquellas personas que quieran cambiar este sistema, como el movimiento feminista de iruñerria que se encadeno en el parlamento y esta sufriendo una represion importante.

Ante estos ataques continuos nosotras nos defendemos.

Vuestros ataques, nuestra autodefensa.

Frente a vuestro autoritarismo, nuestra red relacional libertaria.

Frente a vuestra dictadura cisheteropatriarcal, nuestra orgía relacional transmaribollo. Frente al totalitarismo, nuestra resistencia.

Nos queréis separadas y nosotras estamos más unidas que nunca. ¡Las calles son nuestras! Navarra con vosotras no suma, sino que resta en derechos, diversidad y vida. No se os puede considerar ni falso aliado, porque hasta el pinskwashing lo hacen mal.

Las instituciones nos dejan de lado…

Con vuestra careta nos lavamos el culo.

LAS CALLES SON NUESTRAS Y NO NOS VAIS A CALLAR.

GORA BORROKA TRANSBOLLOMARIKA!