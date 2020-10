Una victoria de ‘Centenario’ (1-0)

Facebook Twitter WhatsApp

Un gol de Rubén García de penalti puso el colofón a la celebración de los 100 años de vida de la entidad

Osasuna sumó una gran victoria para festejar su Centenario en un encuentro muy trabajado por parte de los de Jagoba Arrasate. Un gol de pena máxima de Rubén García culminó el gran esfuerzo realizado durante todo el encuentro. Los rojillos bregaron y, fieles a los valores que representa la entidad, se vaciaron sobre el verde para sumar tres puntos el día en el que el Club Atlético Osasuna festejaba sus cien años de vida.

El encuentro entre navarros y vizcaínos comenzó con mucho fútbol directo y con dominio alterno. Las ocasiones no aparecieron, aunque ambos equipos trataron de hacer daño al rival de manera constante, encontrándose siempre con el acierto de las buenas defensas. El ritmo del choque fue muy alto hasta que, en el minuto 27, el partido se tuvo que detener para que las asistencias médicas atendieran a un Aridane que se vio obligado a abandonar el campo por una dura falta de Raúl García. Después de esa acción, ni Osasuna ni Athletic consiguieron inquietar ni a S. Herrera y ni a Unai Simón, que no tuvieron que intervenir antes del descanso.

Tras la reanudación, el Athletic comenzó a dominar el encuentro y los de Jagoba Arrasate se defendieron sacando la versión del Osasuna trabajador que no da un balón por perdido y que no escatima una gota de esfuerzo. Además, los rojillos no dudaron en atacar al contragolpe hasta que, con el paso de los minutos, los de El Sadar le dieron la vuelta a la dinámica. Jony tuvo en sus botas el gol tras un envío largo de S. Herrera prolongado por Enric Gallego, pero el balón lo repelió Unai Simón.

El cronómetro corría y el marcador se mantenía estático hasta que en el minuto 80, Kike Barja, que tras su entrada ya había inquietado en alguna ocasión a la zaga visitante, controló el balón dentro del área y cuando se disponía a encarar fue derribado por un defensor. El colegiado indicó una pena máxima que Rubén García no perdonó. El de Xàtiva colocó el esférico y, con un disparo seco a la base del palo, anotó el gol del Centenario, un tanto con dedicatoria especial para una afición sin la cual no se entendería esta entidad.

El premio del 1-0 le llegó a un equipo solidario y trabajador que fue a más en el tramo final. Los de Jagoba Arrasate crecieron y defendieron la renta hasta hacerla definitiva. Con este 1-0, el Club Atlético Osasuna celebra sus 100 años sumando diez puntos en seis partidos e instalándose en el cuarto puesto de LaLiga Santander a expensas de que termine la jornada. Feliz Centenario, rojillos.

Crónica por Osasuna.es