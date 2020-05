Unai Hualde señala que las comisiones telemáticas pueden pasar a formar parte de la dinámica habitual

Facebook Twitter WhatsApp

El presidente de la Cámara agradece la implicación del personal, anuncia la reanudación de las ruedas de prensa con periodistas y proyecta un ajuste del Presupuesto de gastos de la Cámara

Pamplona-Iruña, 11 de mayo de 2020

El Presidente del Parlamento de Navarra, Unai Hualde, ha comparecido hoy en rueda de prensa (telemática) para dar cuenta del Plan de Retorno a la Actividad Presencial que, en el marco del Plan de Contingencia en vigor desde el 16 de marzo, adecúa las medidas extraordinarias implementadas a raíz de que la Organización Mundial de la Salud catalogara ‑11 de marzo‑ el coronavirus como pandemia global.

Hualde ha aprovechado su intervención para poner en valor el recorrido realizado por la institución desde que, el 14 de marzo, se decretara el Estado de Alarma y, con este, la apertura de un período de excepcionalidad que “no ha impedido mantener la actividad de la institución, incluida la función de control al Gobierno, primero a través de la Comisión de Régimen Foral, luego ya con Plenos de Control y comparecencias”.

El Presidente se ha congratulado por haber llegado a ser “uno de los Parlamentos con mayor actividad” gracias al teletrabajo, las videoconferencias y, sobre todo, a la “implicación del personal de la Cámara, de los miembros de la Mesa, de los Parlamentarios y Parlamentarias y de los medios de comunicación, que pese a las dificultades han seguido cubriendo la información parlamentaria”.

“Voluntad, ganas, capacidad de adaptación, paciencia y comprensión” han sido algunos de los calificativos empleados por Unai Hualde para explicar la buena respuesta del Parlamento a las trabas derivadas de la imposibilidad de trabajar físicamente desde la sede de la Cámara. “Casi todas las propuestas lanzadas desde la Presidencia he han visto enriquecidas y han resultado aprobadas por unanimidad. Es de justicia ponerlo en valor”.

A futuro, el Presidente ha advertido que, una vez implantados los medios telemáticos necesarios para integrar la videoconferencia en el sistema audiovisual, las sesiones no presenciales de Comisión (desde el día 18) “pueden convertirse en una dinámica habitual a partir de ahora. Las autoridades sanitarias no autorizan el uso de las salas de comisiones, porque no se cumplen las medidas preventivas, con lo cual la posibilidad de intervenir de forma telemática tanto en Pleno como en Comisión es una buena alternativa”.

Al hilo de lo apuntado Hualde ha señalado que las ponencias y sesiones de trabajo son reuniones que implican a gente de fuera del Parlamento de Navarra, con lo cual se restablecerán en una fase posterior al Estado de Alarma. Eso no quita para que, a finales de mes, valoremos la cuestión. Hoy han sido retiradas la práctica totalidad de las sesiones de trabajo” que habían sido admitidas a trámite con anterioridad.

Respecto a los medios de comunicación, el Presidente del Parlamento ha anunciado la recuperación de las ruedas de prensa con presencia física de periodistas a partir del día 14. Tendrán lugar en el Atrio, los lunes, tras la sesión de la Mesa y Junta de Portavoces (la primera el día 18), y los jueves, antes del inicio del Pleno (la primera este próximo jueves).

Por último y en lo tocante al Presupuesto del Parlamento de Navarra, Unai Hualde ha anunciado una “revisión general, porque hay numerosas cantidades vinculadas a convenios y actividades que, lo mismo que otras partidas corrientes, no se han ejecutado, con lo cual habrá que ajustar y devolver lo que sobre al Gobierno”.

Según ha explicado el Presidente, el documento aprobado el pasado viernes por la Mesa (unanimidad) plantea un regreso escalonado a la actividad ordinaria a partir de una serie de cautelas tendentes a conciliar el desarrollo de las funciones esenciales de la institución representativa, con la salvaguarda de la salud de todas las personas cuyo desempeño tiene lugar en la sede de la Cámara.

Así las cosas, todos los órganos del Legislativo Foral podrán celebrar desde el día 18 sesión presencial, no presencial y mixta, entendiéndose por esta última aquellas en las que una parte de los Parlamentarios/as participa desde la sede de la Cámara y otra parte interactúa por videoconferencia.

Se mantiene el límite de una sesión diaria presencial, salvo cuando no conlleven el cambio de los miembros del Gobierno o de los Parlamentarios/as intervinientes, celebrándose todas en el Salón de Plenos.

Lo que se plantea es un incremento de la actividad parlamentaria valiéndose de sesiones no presenciales de Comisión (desde el día 18), una vez implantados los medios telemáticos necesarios para integrar la videoconferencia en el sistema audiovisual, a fin de que puedan ser grabadas y emitidas (streeming) por internet, preservándose el derecho a intervenir en euskera, con la consiguiente traducción simultánea.

Tras el Presidente, han comparecido las y los portavoces de los grupos parlamentarios, que han respondido (streeaming) a las preguntas que los medios de comunicación les han hecho llegar a través del servicio de Prensa.

Los grupos parlamentarios han respondido a cuestiones relacionadas con posibles respuestas a la mayor o menor caída del PIB en Navarra; la entrada en la Fase 1 de la desescalada; la disconformidad del Consejo Escolar con la posibilidad de vuelta a las aulas a partir del 25 de mayo; y las PCR

Por último, la Mesa y Junta de Portavoces ha acordado celebrar una próxima sesión este miércoles, día 13, a las 12:00 (Salón de Plenos). Entre otros, para debatir las posibles propuestas de creación de un órgano específico parlamentario que trabaje sobre la reactivación económica y social tras la crisis del Covid-19.