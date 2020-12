Unen a 30 artistas de la ciudad para crear ‘PamploSound’, el primer festival online de música en acústico de Pamplona

Facebook Twitter WhatsApp

Los temas de ‘Chica sobresalto’, Aurora Beltrán, Marea, Kai Etxaniz o Ángel Ocray ya están disponibles en redes y en la web www.pamplosound.es

El Ayuntamiento de Pamplona organiza estas Navidades el primer festival online de música en acústico de la ciudad, con la participación de una treintena de artistas, entre los que se encuentran figuras de reconocido prestigio en el panorama nacional como Aurora Beltrán, ‘Chica sobresalto’ o los componentes de Marea. Se trata de nueve temas de diferentes estilos, que van desde los toques flamencos de Ángel Ocray o Jolis Muñoz, hasta la esencia electrónica de la mano de Dj Göo.

Nueve historias musicales que cuentan, desde el ambiente íntimo y acogedor creado en la sala Gótica del Palacio Condestable de Pamplona, historias navideñas o reflexiones sonoras sobre emociones y sentimientos que emergen en tiempos de pandemia. Todos los videoclips están disponibles en la web http://www.pamplosound.es.

El objetivo del festival online ‘PamploSound’ no es otro que poder enseñar de una manera atractiva la música y el potencial artístico con los que cuenta la ciudad, y a través de ellos intentar animar y emocionar a los pamploneses, en unas Navidades atípicas en medio de una pandemia. Desde el primer momento, los artistas que han participado en esta iniciativa hicieron suyas esas metas, y empezaron a elaborar los temas mezclándose con vocalistas o músicos de otros grupos. De esta manera se ha consiguiendo un resultado final con una alta calidad sonora y visual en el que se puede ver una cara diferente de cada artista, más allá del estilo propio y la visión personal con la que suelen llegar a sus seguidores.

El lanzamiento de ‘PamploSound’ ha tenido lugar en la Sala de Armas de la Ciudadela con la presencia de la concejala de Cultura, María García-Barberena, y las actuaciones de ‘Chica sobresalto’ y Kai Etxaniz. Además, han estado presentes gran parte de la treintena de los artistas que han participado en esta iniciativa, como Javier Erro, Sara Fuente, Pedro Planillo, Dj Göo, Aurora Beltrán, Arantxa Ojeta, Jose Ignacio Moreno, Xabi Bandini o Alén Ayerdi de Marea. Los nueve temas que forman parte del festival acústico online están ya disponibles en la página del festival www.PamploSound.es y en los perfiles de las redes sociales de cultura @PamplonaEsCultura en Youtube, Facebook e Instagram, que también irán desvelando entrevistas, momentos del making off e interesantes reflexiones de los artistas.

Un apoyo necesario a un sector que está sufriendo mucho los efectos de la pandemia

La idea de poner en marcha un festival online con artistas de la ciudad surge de la necesidad de generar y fomentar la cultura en unos tiempos en los que las restricciones sanitarias ponen muchos límites a la organización de eventos o convocatorias masivas. El área de Cultura del Ayuntamiento de Pamplona ofrece desde las primeras semanas de la pandemia contenidos online para que la ciudadanía pueda seguir disfrutando del trabajo de los artistas sin necesidad de compartir espacios reducidos o generar aglomeraciones, y la llegada de unas fechas tan especiales como las Navidades requería de un evento online especial. Con iniciativas como esta el Consistorio busca además apoyar a un sector como el de la cultura, que se está viendo especialmente afectado por la crisis generada por la pandemia.

Tres villancicos para poner banda sonora a unas Navidades diferentes

Javier Erro y Sara Fuente interpretan ‘All I Want for Christmas is you’, uno de los clásicos navideños por excelencia, con el brillo de su voz y Javier Asín al piano. Este villancico transmite este año más que nunca el deseo que más une en Navidad: el de estar con los nuestros. La violista Isabel Villanueva interpreta ‘Noche de Paz’ con una sensibilidad que le lleva a sus inicios musicales y que versiona combinando a la perfección con el universo musical electrónico de /Göo!.

También al festival ‘PamploSound’ llega una tradición musical de colaboración entre Tamu (Exnovios) y Oihana (Melenas), que cada año componen un villancico fusionando sus estilos. Así nació ‘Por fin Navidad’, el tema al que se sumaron Leire (de Melenas) y Guille (de Tappe Ttape) ofreciendo un paradigma musical diferente y alternativo en el que también cabe la Navidad.

Una fusión de estilos, en la que cabe el rock, lo clásico o el flamenco

La pamplonesa Maialen Gurbindo, más conocida en el panorama musical como la ‘Chica sobresalto, llega a ‘PamploSound’ de la mano de Leire Celestino con su ‘Fusión del Núcleo’, un tema que está sonando fuerte actualmente y que representa la explosión artística que está viviendo con su música. Por su parte, Aurora Beltrán, Arantxa Ojeta y Jose Ignacio Moreno interpretan el clásico tema del rock nacional titulado “Silencio”, una canción con un trasfondo, que dice la propia Aurora Beltrán, está concebido para curar. El tema ‘Perdimos contacto’ parecía haber sido compuesto para lo que nos está tocando vivir. En él Cobardes hablan de la pérdida de contacto. En esta ocasión les acompañan Kutxi Romero y Alén Ayerdi de Marea.

Kai Etxaniz no solo participa en ‘PamploSound’ junto con su banda, sino que además ha involucrado a David Johnstone, el violoncellista de la Orquesta Sinfónica, y ha compuesto el tema para la ocasión. ‘Noche de Tregua’ atrapa, desde el corazón hasta los pies, desde la garganta de Kai, pasando por el acompañamiento de David, Elena, María y Alicia, y atravesando la pantalla. Por su parte, Xabi Bandini y su universo cósmico recogido en ‘Zalantza eta egia’ (La duda y la verdad) llenan de magia PamploSound: aire y estrellas, Supernova y partículas interpretados al piano de la mano de Alberto Isaba

Con aires de flamenco, Ángel Ocray, Jolis Muñoz y Pedro Planillo interpretan el tema de Alejandro Sanz y Ketama ‘Dale al aire’, que recoge un sentimiento en este momento tan atípico. “Seguro que volveremos a vernos, que nuestros corazones grandes hacen al mundo ay tan pequeño” dice la canción, y así han querido enfrentar esta situación de pandemia mundial, recordándonos a todos que mientras nuestros corazones latan, el mundo (y sus problemas) serán más pequeños.