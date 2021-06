UPN iniciará en verano un proceso interno para decidir si acudirá en solitario o mantiene la coalición NA+

Facebook Twitter WhatsApp

Javier Esparza ha subrayado que “estamos cómodos” y “trabajando bien dentro de Navarra Suma, en el Parlamento y los ayuntamientos”

El presidente de UPN, Javier Esparza, ha anunciado este sábado que iniciará en verano “un proceso interno de reflexión conjunta y de análisis de la situación actual” para decidir la fórmula en la que su partido se presentará a las próximas elecciones, ya sea en solitario o en coalición.

En su intervención al inicio de la asamblea general de afiliados, que se ha celebrado en el Hotel Iruña Park de Pamplona, Esparza ha destacado que es una decisión que “vamos a tomar todos los afiliados y afiliadas y todos vamos a tener el mismo peso y el mismo valor”. Para lo cual se reunirá con los comités locales y grupos municipales así como con organizaciones, asociaciones, colectivos y ciudadanía en general. De manera paralela, ha dicho, UPN trabajará en la “redefinición de nuestro proyecto político” a través de las sectoriales de UPN, culminando con un “gran encuentro” en otoño de 2022.

Esparza ha querido resaltar, “para que nadie saque falsas conclusiones ni vea fantasmas donde no los hay”, que “estamos cómodos en Navarra Suma” y “estamos trabajando bien dentro de Navarra Suma, en el Parlamento y en los ayuntamientos”. Y ha subrayado que este proceso interno supone únicamente “cumplir con nuestros estatutos y actuar con responsabilidad y madurez ante una cuestión de tanta trascendencia”.

Al respecto, ha destacado que en las últimas elecciones UPN concurrió en coalición con PP y Ciudadanos “para ser más fuertes frente al nacionalismo vasco” y para “desalojarlos de la presidencia del Gobierno de Navarra y de las alcaldías de las principales localidades”. Un objetivo que, en su opinión, se ha conseguido, ya que “Uxue Barkos ya no es presidenta de Navarra” y Joseba Asiron y Eneko Larrarte ya no ostentan las alcadías de Pamplona y Tudela.

Ha valorado, que “el cuatripartito nacionalista pasó de 26 parlamentarios a 19 y las formaciones constitucionalistas obtuvimos una amplia mayoría de 31 escaños que nos permitía haber podido gobernar con holgura”. Sin embargo, ha reprochado que el PSN “confirmó su deseo de pactar con el nacionalismo vasco” y, además, cruzó la “línea roja” de pactar con EH Bildu; “algo que habían negado durante toda la campaña electoral, engañando así a quienes les votaron y les dieron su confianza”, ha reprochado.

“A María Chivite le dio igual y entregó las llaves de Navarra al independentismo vasco” porque el PSN quería la Presidencia del Gobierno foral “a cualquier precio”. De manera que se conformó “un pentapartito para que no gobernara la fuerza más votada”, ha afeado.

Javier Esparza ha resaltado que “en 2019 construimos un proyecto alternativo al Gobierno de Barkos y les sacamos del Gobierno” y ha afirmado que en 2023 “volveremos a presentar un proyecto alternativo al Gobierno de María Chivite, un gobierno que preside una socialista pero que lidera el nacionalismo independentista vasco” y que está “en manos de EH Bildu”.

“Un partido que es útil para el nacionalismo vasco no puede ser útil para Navarra, porque blanquear a EH Bildu y hacer más fuerte al nacionalismo y al independentismo vasco no es bueno para Navarra”, ha remarcado el presidente de UPN, que ha advertido que los objetivos del independentismo son “la desaparición de nuestra tierra como comunidad foral propia y diferenciada”.

Esparza ha reprochado que Chivite “eligió ese camino y hasta ahora ha despreciado todas nuestras propuestas, incluida la de aprobar los presupuestos generales de Navarra de este 2021, un año trascendental por la pandemia” con la “única condición” de “separarse de EH Bildu”. Ha recordad, además, que “le ofrecimos darle estabilidad hasta el final de la legislatura” pero “lo rechazó”.

En cambio, ha puesto en valor que sí se han llegado a acuerdos con el PSN en los ayuntamientos “en los que se ha sacado a Bildu de la ecuación”. “Porque, a diferencia del PSN, para nosotros, pactar con quienes no condenan los asesinatos de la banda terrorista ETA y hacen homenajes a los etarras cuando salen de la cárcel sigue siendo una línea roja”, ha manifestado.

El presidente de UPN ha destacado que su formación ha votado a favor de 10 de los 14 decretos ley forales vinculados con el Covid-19 y ha hecho “numerosas propuestas”, entre las que ha destacado la proposición de ley para ampliar el cribado neonatal. Sin embargo, ha censurado que el PSN ha respondido esta “actitud responsable y generosa” con “descalificaciones, con mentiras” e “intentando desestabilizarnos internamente como partido”.

Todo ello, “porque necesitan justificar ante sus votantes su pacto inmoral con Bildu”, ha asegurado Esparza, que ha acusado al PSN de “trasladar una imagen falsa” de UPN, presentándolo como “la extrema derecha” con la que “es imposible acordar” dentro de un “relato” con el que “pretenden blanquearse ante sus afiliados, ante sus votantes y ante la sociedad navarra y española en general”.

“La mejor muestra de que estamos haciendo una gran labor es que no dejan de hablar de nosotros, que no dejan de atacarnos” para “intentar desviar la atención de su mala gestión y de sus continuas disputas internas” y porque “saben que somos la única alternativa”, ha manifestado.

Una alternativa, ha continuado, “que hará de nuevo de Navarra una comunidad puntera y un referente”, “atractiva para las empresas”, que “defienda su régimen foral y que deje de hacer seguidismo de Madrid o de Bilbao”, y que “se preocupe por las personas y no por los sillones”.

Javier Esparza ha finalizado su intervención lanzando un mensaje de “optimismo y de esperanza” y ha recalcado que “una vez superado lo peor de la pandemia, Navarra tiene que remontar”. En este sentido, ha destacado que “desde UPN vamos a ayudar, vamos a empujar, vamos a seguir haciendo propuestas porque queremos lo mejor para Navarra”. Y por ello, ha remarcado, “no vamos a dejar de ser críticos con aquello que creamos que no es bueno” y “entregar las llaves de Navarra a Bildu no es bueno y no nos cansaremos de repetirlo”.

EP