UPN se abstiene en la votación del estado de alarma en el Congreso

“No nos ha dejado otra alternativa a la abstención. Una abstención responsable por España a pesar del chantaje al que nos somete el Gobierno”, ha dicho el diputado Sergio Sayas

UPN ha anunciado su abstención en la votación en el Congreso del nuevo estado de alarma por la pandemia de coronavirus

El diputado de UPN Sergio Sayas ha anunciado la abstención de su formación ante el “chantaje” y la votación “endiablada” que cree que ha forzado el Gobierno, obligando a los grupos parlamentarios a elegir entre apoyar el estado de alarma para “salvar vidas” o votar en contra de su “deriva autoritaria”.

“No podemos votar no a salvar vidas, no podemos añadir más irresponsabilidad a su irresponsabilidad –ha argumentado–. Pero tampoco podemos aceptar un recorte al control parlamentario como el que se quiere someter a esta Cámara. No nos ha dejado otra alternativa a la abstención. Una abstención responsable por España a pesar del chantaje al que nos somete el Gobierno”.

Sayas ha acusado al Ejecutivo de “abusar” del Estado de alarma intentando además “secuestrar” al Parlamento y después de haberse demostrado “incapaz” de controlar el avance de la pandemia. “Es un Gobierno de cartón piedra, irresponsable y que se ha visto absolutamente incapaz de sacarnos adelante”, ha reprochado.

EP