‘Van Gogh Alive’, la exposición multimedia más visitada del mundo, llega a Pamplona

La exposición multimedia y multisensorial más visitada del mundo llegará a Pamplona el próximo 2 de marzo.



‘Van Gogh Alive – The Experience’, creada por la empresa australiana “Grande Exhibitions” y cuya gira por España organiza Nomad Art, permitirá al público de Navarra y provincias limítrofes ver, oír e incluso oler la obra y personalidad del gran genio de la pintura.



Esta novedosa propuesta cultural permanecerá hasta el 31 de mayo en la majestuosa Sala de la Muralla del Palacio de Congresos y Auditorio de Navarra para enamorar al gran público con una experiencia envolvente que combina 3.000 imágenes en movimiento, luz, música e incluso aromas, y que propone una manera única e inolvidable de acercarse a Vicent Van Gogh.



Así lo han anunciado este miércoles el Director del Palacio de Exposiciones y Congresos Baluarte de Pamplona, Javier Lacunza, y la responsable de Nomad Art para la exposición, Alejandra Soto, durante una visita a la muestra que se encuentra actualmente expuesta en el Círculo de Bellas Artes de Madrid.



Las entradas son limitadas y ya están a la venta en la web de la exposición www.vangogh.es.



‘Van Gogh Alive – The Experience’ ha conquistado ya a más de 700.000 personas en España desde que comenzó su gira, ha recorrido hasta el momento más de 80 ciudades de todo el mundo y conquistado a casi seis millones de personas.



Durante más de un siglo las obras de Vincent Van Gogh se han expuesto en los museos más prestigiosos del mundo, pero nunca así. No se trata de una exposición de arte convencional, sino de una experiencia multisensorial en la que la obra del pintor holandés cobra vida delante de nuestros ojos.



Eso hace de ‘Van Gogh Alive – The Experience’ una propuesta cultural perfecta para todos los públicos. Adultos, jóvenes y niños disfrutan por igual de una experiencia que combina el genio artístico de Van Gogh, el entretenimiento y el carácter didáctico. “Es una exposición pensada para emocionar, para llevar el arte al corazón de las personas, sin necesidad de que sean grandes conocedores de Van Gogh”, subraya Alejandra Soto, de Nomad Art.



El espectador tiene la opción de pasear libremente por la sala de exposiciones o sencillamente recostarse en un puf y dejarse envolver por una poderosa y vibrante sinfonía de luces, colores y sonidos ofrecida gracias a la innovadora tecnología SENSORY4TM.





Más de 3.000 imágenes a gran escala cubren paredes e incluso los suelos, permitiendo contemplar el oscilar de las constelaciones que Van Gogh plasmó en La noche estrellada, el célebre cuadro de Los Girasoles o ver cómo emprenden el vuelo los pájaros de su famoso Trigal con cuervos..



Fragancias a madera de ciprés, cedro, sándalo y nuez moscada con toques de limón, transportan al público a jardines y campos en flor donde el artista pintó sus obras, estableciendo así vínculo emocional entre la inspiración del pintor y el visitante, y añadiendo otra dimensión al viaje multisensorial al mundo de Vincent Van Gogh que propone esta exposición.



Las visitas en días laborables gozarán de un descuento en el precio. También habrá precios rebajados para niños, estudiantes, personas con discapacidad, mayores de 65 y personas en situación de desempleo, e igualmente habrá ofertas especiales para familias y grupos.