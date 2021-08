Varios servicios municipales en Pamplona retoman el 1 de septiembre su horario habitual tras el verano

Facebook Twitter WhatsApp

Se trata del teléfono 010, la Casa de la Juventud y Zentro Espacio Colaborativo

Con la llegada del mes de septiembre, el Ayuntamiento de Pamplona activa el llamado ‘horario de invierno’ de servicios municipales como el Teléfono de Atención Ciudadana 010, la Casa de la Juventud o Zentro Espacio Colaborativo. Comienza un nuevo curso y se amplían las horas de atención y/o apertura de algunos de los recursos municipales abiertos a la ciudadanía para su uso o para la realización de trámites o consultas.

El Teléfono de Atención Ciudadana 010 retoma su horario más habitual, tras los meses de julio y agosto, con un horario reducido y atención de lunes a viernes. A partir del 1 de septiembre, se volverá a atender los sábados para seguir facilitando la comunicación de la ciudadanía con el Ayuntamiento de Pamplona. El horario será de lunes a viernes, de 8 a 19 horas, y los sábados, de 9.30 a 13.30 horas.

Los cinco registros municipales mantienen su horario habitual de todo el año. Ubicados en el Palacio del Condestable, c/ Eslava 1, c/ Zapatería 40, c/ Descalzos 72 y c/ Monasterio de Irache continúan con su atención el público para la realización de trámites y la presentación de documentos e instancias de 8.30 a 14.30 horas, de lunes a viernes laborables. No es necesario solicitar cita.

La Casa de la Juventud también amplía desde este miércoles su horario para ir adaptándose a lo que será el inicio del curso y de las rutinas que conlleva. El centro estará abierto de lunes a viernes, de 9 a 14 horas y de 17 a 22 horas; el sábado, de 10 a 14 horas y de 17 a 21 horas; y el domingo de 10 a 14 horas. Espacios como la Zona Cíber o servicios como las asesorías especializadas recuperan sus horarios habituales de atención dentro de la Casa de la Juventud.

A partir del 1 de septiembre, Zentro Espacio Colaborativo también adopta su horario de invierno, con atención al público de lunes a viernes, de 9 a 14 horas y de 17 a 20 horas. Zentro ofrece un Servicio de Información y Recursos para la Participación (SIRP), servicio de información para asociaciones y ciudadanía activa en materia de participación, biblioteca especializada en participación y centro de documentación o Servicio de Dinamización para la Participación Ciudadana (SDPC), entre otros recursos y servicios