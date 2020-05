Vecinos de Erripagaña recogen firmas para nombrar una plaza como “La Movida de Ripa” e instalar una fuente ornamental en memoria a las víctimas del coronavirus y quienes lucharon contra la pandemia

Facebook Twitter WhatsApp

Se trata de la plaza existente entre las calles Londres, Madrid, y Ángel Postigo Mejías del barrio pamplonés de Erripagaña

Pamplona-Iruña, 16 de mayo de 2020

Un grupo vecinal, denominado la ‘Movida de Ripa’ ha iniciado la recogida de firmas para realizar una iniciativa ante el Ayuntamiento de Pamplona para nombrar oficialmente la plaza existente entre las calles Londres, Madrid, y Ángel Postigo Mejías la cual carece actualmente de nomenclatura, con la denominación de Plaza “La Movida de Ripa” con su correspondiente traducción al vascuence, así como la instalación de sendas placas identificativas.

Igualmente solicitarán al consistorio que se estudie la posibilidad urbanística de instalar una fuente- memorial ornamental en el jardín de dicha plaza, en memoria y homenaje a las víctimas del coronavirus de nuestra ciudad y a quienes lucharon de frente contra esta pandemia.

En un comunicado, recuerdan que durante más de 60 días vecinos y vecinas salieron a las ocho de la tarde a los balcones para agradecer ” mediante aplausos al personal sanitario, cuerpos y fuerzas de seguridad, farmacéuticos, cuidadores, voluntarios, transportistas y trabajadores de los servicios esenciales, desde sus ventanas, por el riesgo y la labor humanitaria y social a la que todos ellos se enfrentaban”. “Así, recuerdan surgió “La Movida de Ripa”, uno de los acontecimientos más mediáticos y populares de la Comunidad Foral de Navarra y de las más viralizadas de todo el país, afín a la iniciativa vecinal improvisada de los vecinos de las calles Londres, Madrid, Pau, Diego Salva Lezaun, Ángel Postigo Mejías, José Luis Prieto Gracia y Atenas, pertenecientes a la zona de Pamplona del barrio de Ripagaina-Erripagaña”.

Aseguran que son un grupo vecinal que” no entiende de ideologías, ni de colores políticos, raza, etnia, estatus social, lengua o religión, pero sí de respeto, alegría y solidaridad”. “Motivo por el cual, nuestros aplausos de agradecimiento desde los balcones hacia los luchadores, no se tergiversaron y recibíamos día sí y día también preciadas visitas de Policías Municipales, Forales, Nacionales, Guardia Civil, Sanitarios, Ambulancias, Villavesas, Basureros de la MCP, brigadas de limpieza, comerciantes de alimentación del barrio y medios de comunicación, todos ellos con sus sirenas y bocinas a todo volumen mientras estacionaban sus vehículos en la plaza de “La Movida de Ripa” (como así fue bautizada) y se disponían a bajarse de sus vehículos para intercambiar aplausos al vecindario en señal de agradecimiento de nuestro apoyo hacia ellos y a nuestra ejemplar conducta”.

Apuntan que “no era de esperar la gran implicación de los vecinos ante esta situación de excepcionalidad, pero poco a poco, el barrio se convirtió en un espacio plagado de guirnaldas y luces de colores en los balcones, dibujos infantiles en las ventanas, proyecciones de agradecimiento en las fachadas de los edificios, pañuelicos rojos de San Fermín en los barrotes, aplausos de agradecimiento intercambiados, cánticos del que se convirtió en el himno de la pandemia “resistiré”, música infantil en la calle, felicitaciones de cumpleaños vecinales, clases de pilates, celebraciones caseras de bodas anuladas por el estado de alarma, celebraciones de la “escalerica sanferminera”, bailando al ritmo flamenco de la Feria de Abril, o encendiendo velas en recuerdo y homenaje a las víctimas del coronavirus…”

“Todo lo que comenzó desde la premisa de la alegría, se acabó convirtiendo en nexo de unión, solidaridad y ayuda a los demás… Surgieron diferentes iniciativas solidarias a través del grupo vecinal creado en Facebook para que ningún niño/a de nuestro barrio se fuera a la cama sin cenar, facilitando alimentos y recursos por parte de los vecinos a quienes lo necesitaran, recibiendo consejos y buenas prácticas por parte de nuestros vecinos sanitarios a cerca de las medidas de protección, o bajando la basura y comprando alimentos a aquellos vecinos impedidos que lo necesitaban”, han insistido en un comunicado.

“Y ahora, después de estos más de 60 días de confinamiento, ¿quién no sale a su terraza o ventana y saluda con fervor a sus vecinos de alrededor a pesar de no haber cruzado ni una sola palabra con ellos nunca antes? Cuando pase toda esta tragedia cambiaremos nuestros balcones por abrazos, por nuevas amistades, por brindis de verdad, seremos más humanos y nos preocuparemos más por los demás… No solo hemos conseguido abrir los corazones, sino que hemos dado ejemplo de humanidad”, finalizan.

Para firmar la petición, ruegan mandar un correo electrónico antes del 30 de mayo a [email protected] con el siguiente texto: “Yo, NOMBRE Y APELLIDOS, con DNI xxxxxxxx-x, vecino/a de Ripagaina/Erripagaña de la calle (nombre y número), apoyo la presente instancia vecinal para dotar a la actual plaza citada en la instancia con la nomenclatura de “La Movida de Ripa” . En Ripagaina/Erripagaña, a (día), de (mes), de (año)”.