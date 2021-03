Vecinos de Etxabakoitz aseguran constatar “el fracaso anunciado” y las “carencias de Coworkids” en el barrio

Facebook Twitter WhatsApp

Denuncian que el equipo de Gobierno estudia sancionar a Etxabakoitz Bizirik por el uso “indebido” de instalaciones en el colegio público Nicasio Landa que fueron cedidas para actividades vecinales

Vecinas, vecinos, familias y colectivos del barrio de Etxabakoitz han ofrecido este martes una rueda de prensa para dar su punto de vista en relación con la “realidad que se está viviendo en el barrio”. Así, apuntan que “tras dos meses de andadura en el barrio del programa coworkids se está constatado, con hechos objetivos, el fracaso anunciado y las carencias” del programa en el barrio de Etxabakoitz.

Consideran que “la participación en las actividades del coworkids de Etxabakoitz es muy preocupante y prácticamente inexistente, puesto que la asistencia se cuenta con los dedos de las manos” y apuntan que “desde el coworkids se ha ocupado dos centros comunitarios. Uno como sede y el otro para realizar actividades por las tardes. El segundo de estos centros esta cerrado todas las tardes puesto que no hay participantes en las actividades que en él se plantean”.

Recuerdan estos vecinos y entidades que “el programa coworkids ha cerrado en Etxabakoitz la semana de carnavales, imaginamos que por vacaciones. No entendiendo que estas fechas festivas son donde la chavalería del barrio necesita mayores alternativas”.

Dicen además que les “consta que desde el coworkids se está llamando reiteradamente a muchas familias del barrio, en especial a vecindario usuario de la unidad de barrio”. “La insistencia y frecuencia de las llamadas en algunas ocasiones está haciendo sentir una desagradable presión a varias de estas familias. Recordamos que la participación en cualquier espacio es un derecho fundamentado en la libertad de elección”, han apuntado.

Junto a ello consideran que “el fracaso evidente del coworkids en el barrio nada tiene que ver con un imaginario boicot que están tratando de vender para justificar el desastre que para niños, niñas, adolescentes y jóvenes de nuestro barrio ha supuesto esta maniobra política”. “El Coworkids no funciona ni funcionara porque nació hiriendo al vecindario, porque no es comunitario y porque no es preventivo. Vecinos, vecinas y familias del barrio no nos identificamos con este despropósito que habéis impuesto en el barrio”, dicen.

Además insisten en que “el coworkids es una propuesta de actividades de consumo sin fundamento técnico, pero desde luego no es una estructura que sirva para desarrollar la acción preventiva comunitari”a.

Estas personas y colectivos dicen que se ven ” en la obligación de denunciar las graves consecuencias que ha supuesto la eliminación del convenio que se mantenía desde el Ayuntamiento con la asociación Etxabakoitz bizirik.” y añaden que “está decisión ha supuesto una grave perdida de derechos para las niñas, niños, adolescentes y jóvenes de nuestro barrio” y abundan que “actualmente, la prevención y protección comunitaria de la infancia y juventud del barrio de Etxabakoitz se sitúa fuera del ámbito municipal, hecho que no sucedía desde el año 2005”.

“Somos la propia comunidad quienes estamos intentado paliar esta situación, gracias en gran medida a la gran labor que las y los diferentes vecinos que conforman la asociación comunitaria Etxabakoitz Bizirik continuan realizando, organizando en su proyecto semanalmente 16 grupos de participación con decenas de txikis y adolescentes, pese a todas las trabas institucionales que han sufrido”, indican aunque aseguran que “como barrio, hemos perdido un servicio basado en la colaboración vecinal y municipal que garantizaba la prevención comunitaria”. “Nuestra infancia y juventud es la principal damnificada”, lamentan.

Por todo ello, han pedido a Navarra Suma y al PSN que “recapaciten en su decisión, abandonen este camino a la nada y devuelvan este derecho que nos han arrebatado a la comunidad de Etxabakoitz, tal y como se venía haciendo”.

Nuevas trabas

Para concluir, han asegurado que se han encontrado una “última traba” para seguir desarrollando el trabajo comunitario, viene de la mano de la Dirección del área de educación del Ayuntamiento de Pamplona.

“Parece ser, que el trabajo y esfuerzo conjunto de colectivos para dar respuesta a una necesidad y demanda histórica, como es la de locales dignos para realizar actividades socio vecinales en el barrio, hoy se califica como una apropiación indebida de un bien público. Como todas sabéis, desde hace años y de la mano de diferentes direcciones del Colegio Público Nicasio de Landa, se han ido adaptando y acondicionando algunas aulas que estaban vacías y en desuso, para dar salida a múltiples actividades socio vecinales como son gigantes, sevillanas, chavolekus etc.”, han recordado y añaden que “están estudiando las posibles sanciones que puedan recaer a la asociación Etxabakoitz Bizirik como responsable de estas iniciativas”.



“Quizá pensaron que sin recursos económicos las asociaciones vecinales morirían, y ahora necesitan también despojarnos de los locales, para debilitar nuestra acción comunitaria y lograr sacar a flote su fracasado programa de coworkids”, han zanjado en la rueda de prensa.