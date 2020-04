Vecinos del Casco Antiguo denuncian que la crisis del coronavirus “dispara la especulación inmobiliaria en el barrio”

Facebook Twitter WhatsApp

Pisos que se utilizaban para alquiler turístico se ofertan con precios abusivos y condiciones contrarias a la normativa. Bizitzeko Alde Zaharra anima al vecindario a denunciar estas situaciones

Pamplona-Iruña, 27 de abril de 2020

El colectivo Bizitzeko Alde Zaharra, integrado en AZ Ekimena, ha detectado cómo en las últimas semanas, coincidiendo con la crisis del coronavirus, están “proliferando las ofertas de alquileres de viviendas en condiciones abusivas en plataformas como Idealista y Fotocasa”.

Aseguran que “pisos que habitualmente se destinaban al alquiler turístico se anuncian ahora como alojamientos residenciales que, además de tener precios muy elevados, plantean condiciones contrarias a la legislación vigente en materia de alquiler de viviendas”. “Hasta el momento se han contabilizado 21 viviendas en esta situación en el Casco Viejo y 15 en el Ensanche, pero no hay duda de que seguirán apareciendo más”, han criticado.

Consideran que “propietarios que aprovecharon el tirón de la turistificación para especular con sus viviendas, anteponiendo el interés económico al bienestar del vecindario, están ahora valiéndose de la actual situación de crisis para ofertar esas mismas viviendas a precios desorbitados que, en el caso de los pisos analizados, oscilan entre los 650 y los 2.800 euros para viviendas de 1 a 6 habitaciones”.

“Pero el precio no es el único abuso: los pisos detectados por AZ Ekimena vulneran además el derecho de accesibilidad a la vivienda, al incumplir el Real Decreto-ley 7/2019 que regula el alquiler de viviendas exigiendo condiciones como el pago de más de una mensualidad de fianza, más de dos mensualidades de depósito de garantía, o estableciendo la obligación de abandonar la vivienda durante el verano o los Sanfermines” dicen.

Así, en los anuncios de alquiler de estas viviendas hay condiciones como ser “personas con rentas altas demostrables”, con “contrato fijo e ingresos demostrables”, se exigen fianzas de “6 meses o más” o la entrega de “una mensualidad en concepto de fianza y una garantía de alquiler del equivalente a 6 mensualidades de renta”, se plantea un “contrato mínimo 3 años” o se establece que la persona que alquile la vivienda solo podrá utilizarla “de septiembre a junio”.

Bizitzeko Alde Zaharra considera “prioritario denunciar estos hechos y actuar en defensa de un barrio habitable, tanto de forma individual como colectiva”. “Por ello ha denunciado las irregularidades ante las plataformas que recogen los anuncios de estos alquileres, que no han realizado ninguna actuación al respecto y han declinado su responsabilidad alegando que no pueden “intermediar entre anunciante e interesado” o que “ante este tipo de incidencias” no tienen “ la herramientas ni la potestad para poder tomar cartas en el asunto”, convirtiéndose así en cómplices de este abuso”, han dicho.

Ante esta situación, Bizitzeko Alde Zaharra “anima al vecindario a denunciar, tanto de forma pública como ante las autoridades competentes, cualquier irregularidad que detecte en las condiciones de alquiler de viviendas”, así como a comunicarlas a través del correo electrónico [email protected]