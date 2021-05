‘Ximur’, el noveno musical de Jaso Ikastola, se estrenará este jueves en el Auditorio Barañáin

Facebook Twitter WhatsApp

El pre-estreno matinal estará dirigido a los alumnos y alumnas de la propia Ikastola Jaso y a los más pequeños de la euskal eskola Alaitz. La sesión de tarde (19:00), se abrirá al público. Las entradas para este espectáculo en euskera cuestan 12€ y pueden adquirirse en www.auditoriobaranain.com

Los musicales de Jaso son una actividad educativa llevada a cabo por alumnos y alumnas de la ESO, en el marco de la metodología STEAM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas), a través de la cual son capaces de desarrollar el proceso completo de creación de un teatro musical.

Todo ello contextualizado a su vez en la temática social que engloba cada espectáculo. Este año trata la sensibilización hacia el cuidado de nuestros mayores y las personas con Alzheimer y ha sido avalado por Euskaltzaindia (Real Academia de la Lengua Vasca) y por la SEN (Sociedad española de Neurología).

Un payaso con Alzheimer:

XIMUR –Musikala- es la continuación de la propuesta y del trabajo que Jaso ikastola lleva realizando estos últimos años cada primavera con su grupo de Teatro Musical. En este noveno trabajo los alumnos y alumnas de Jaso Ikastola se sumergen de nuevo en una historia de creación propia a través del teatro musical. Dirigido por Imanol Janices (profesor de Educación Física), Irantzu Zabalza (Profesora de primaria) y Eva López de Lahoz (Ex-alumna) XIMUR –El musical- se estrenará el próximo 13-14-15 de Mayo en el Auditorio Barañáin.

Repitiendo el formato de años anteriores, el canto, el baile, las acrobacias y los efectos especiales se unen en una representación musical de hora y 35 minutos en la que la sensibilización hacia las personas con Alzheimer y el cuidado de nuestros mayores son protagonistas mediante una propuesta educativa innovadora en euskera. Además, está creada íntegramente por el alumnado participante, comenzando por el guión, canciones, coreografías, así como escenografía, vestuario y diseño de sonido e iluminación, y empleando la metodología STEAM donde ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemática se unen en un único proyecto. La promoción del euskera y reivindicar otra manera de hacer cultura son otros de los objetivos.

Guion creado durante el confinamiento:

Durante el confinamiento, los estudiantes comenzaron vía telemática a pensar en la temática. Con reuniones semanales, subrayaron la importancia del cuidado de nuestros mayores, tan asolados por la pandemia, y esto derivó en la necesidad de sensibilizar al público sobre una enfermedad tan común como el Alzheimer. Conocer la enfermedad, prevenirla y, sobre todo, empatizar y saber ayudar a quien la padece fueron varios de los objetivos planteados.

Tras su paso por Barañain, Jaso Ikastola llevará la representación XIMUR a otros escenarios. En concreto, la obra se representará el 3 de Junio en el Victoria Eugenia de San Sebastián. El 11 de Junio, se realizará en formato concierto en la Casa de la Misericordia para los residentes y, finalmente, el 22 de Octubre se finalizará en Baluarte.

Proyecto avalado por Euskaltzaindia y la Sociedad Española de Neurología

Con el euskera como lengua vehicular del proyecto y uno de los objetivos principales, y con el alzheimer y el cuidado de nuestros mayores como temática principal, este musical ha sido avalado por Euskaltzaindia (Real Academia de la Lengua Vasca) y por la SEN (Sociedad española de Neurología).

Esta última, a través del doctor David Ezpeleta, ha ayudado a dotar a la historia de rigor científico, y a que las unidades didácticas, tengan también claros los objetivos de difusión, prevención, empatía y dignidad adecuados. Creadas para que los centros escolares que vienen a ver el espectáculo puedan trabajar la temática, estas unidades están divididas por franjas de edad, e incluyen dinámicas y propuestas diferentes, incluido un videoclip creado ex profeso para ello.

A estas dos entidades se suman una larga lista de patrocinadores sin los cuales el proyecto no sería posible. Liderados por el Gobierno de Navarra, Ayuntamiento de Pamplona, Fundación Caja navarra y Comanai, estos son el resto de empresas patrocinadoras: Festaro, Chankko, Caja Rural de Navarra, Naturis Herbal, Centro Linden, Academia Barañain, Europrotecciones, Electra, Bodegas Beramendi, Gradual Event, Binario Estudio, Depordis, Mibor asesores, Autocaravanas Bertiz, Lacturale, Limpiezas Inasel, Mecanizados y Rectificados Casado, Industrial Uriarte, Your Concept Group, Ranking, y Pirotecnia Fiesta.

Con la colaboración del Gobierno de Navarra, Ayuntamiento de Pamplona y Fundación Caja Navarra-Caixa.

El Gobierno de Navarra a través de Euskarabidea, el Ayuntamiento de Pamplona a través del departamento de cultura (euskera) y la Fundación Caixa-Caja Navarra a través de su programa Innova Cultural, son varios de los principales patrocinadores del proyecto.

Además, otras 23 empresas también se han unido al proyecto de forma indirecta, dando así continuidad a la colaboración que han realizado durante años anteriores.

2020, un año sin estreno, pero con disco

En 2020, se trabajó para estrenar IRAULI (musical sobre la inmigración y el uso

excesivo de las tecnologías), pero al no poder llevarlo a cabo, y con el fin de no abandonar el trabajo de todo el año, se plasmó un un disco USB, el cual contenía todos los temas del musical, y varios videoreportajes. Además, durante el confinamiento se sucedieron entrevistas con diferentes profesionales del sector, como Jon Plazaola, Almudena Cid, Iban García, Nerea Garmendia y otros muchos más, de tal forma que la actividad no paró.

SINOPSIS

El protagonista de la historia es un payaso que comienza a desarrollar la

sintomatología del Alzheimer. Junto con su trío artístico, nos narra cómo el final de sus días en el circo dan paso a la enfermedad, generando una serie de problemas en su día a día que escapan a su control.

Esta historia tiene dos claros objetivos:

1. Concienciar a la sociedad sobre el respeto a nuestros mayores, mostrando su

validez para la sociedad.

2. Dar a conocer la sintomatología de una enfermedad como el alzheimer