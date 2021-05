Zack Snyder dirige ‘Ejército de los muertos’: “Quise crear zombis que tuvieran emociones”

Facebook Twitter WhatsApp

Zack Snyder dirige ‘Ejército de los muertos’, película de acción y terror protagonizada por Dave Bautista. La cinta, una nueva vuelta de tuerca al género zombie que relata como, tras declararse una epidemia en Las Vegas, un grupo de mercenarios decide adentrarse en la zona de cuarentena para perpetrar el mayor atraco jamás cometido, se estrena este viernes 14 de mayo en cines seleccionados de España y el próximo 21 de mayo en Netflix.

Snyder, que ya se estrenó como director con ‘Amanecer de los muertos’ en el año 2004, ahora regresa al cine de los muertos vivientes con este entretenido filme. “La noción de deconstruir el género es lo que me interesó mucho y eso me inspiró a la hora de dirigir esta película”, señala el director de ‘300’ y ‘Watchmen’.

En este sentido, el cineasta señala que este regreso al género le ha servido también para para acometer “un cambio de estilo” a la hora de aproximarse a las películas de zombies. “Pero fui bastante sencillo con la forma en que quería filmar. Era realmente una cuestión de tratar de crear algo realmente íntimo. También quise crear zombis que tuvieran emociones”, explicó el realizador en un encuentro virtual con varios medios de comunicación entre los que se encontraba Europa Press.

“Lo más importante para mí es que siento que el eje central de la historia es en realidad la relación entre Scott y su hija Kate. Cuando leí el guion, fue lo que más me llamó la atención y en lo que me concentré. Se siente como el latido del corazón de la película”, manifestó por su parte el actor Dave Bautista, quien da vida al mercenario Scott Ward.

Bautista no se arrepiente en absoluto de haber renunciado en su momento a un papel en ‘El escuadrón suicida’, del director James Gunn, para encabezar el reparto de Ejército de los muertos. “Con el papel de Scott Ward tenía la oportunidad de ser el protagonista principal. Era un personaje muy completo y me pagaban mejor. Tenía la oportunidad de trabajar con Zack Snyder, algo que había intentado hacer durante años. Además, pude construir una relación con Netflix”, señala.

El ex luchador asegura que se toma muy en serio su trabajo como actor. “Soy un perfeccionista. Quiero ser el mejor intérprete posible, quiero cumplir con la persona para la que estoy trabajando, esa persona que ha confiado en mí. De ahí viene la presión que me pongo a mí mismo. Pero todo viene de un buen lugar, viene de un lugar en el que soy muy apasionado por lo que hago. No quiero decir que sea el actor más experimentado, porque todavía estoy aprendiendo. Aprendo de cada proyecto y he aprendido de otros actores con los que he trabajado”, afirma Bautista.

LO QUE PASA EN LAS VEGAS…

‘Ejército de los muertos’ transcurre después de una epidemia zombi que deja Las Vegas devastada y aislada del resto del mundo. Su protagonista, Scott Ward (Bautista), un héroe de la guerra contra los zombis, tuvo que abandonar Las Vegas y trabaja en una hamburguesería a las afueras de la ciudad que ahora es su hogar.

De pronto recibe una propuesta muy tentadora de Bly Tanaka, propietario de un casino: entrar en la zona de cuarentena infestada de zombis para sacar 200 millones de dólares de una cámara acorazada subterránea. Y solo tiene 32 horas, pues después el Gobierno arrasará la ciudad con armas nucleares. Con la esperanza de que la recompensa lo ayude a reconciliarse con su hija Kate, Ward acepta el desafío y reúne a un variopinto equipo de expertos para dar el golpe.

Un grupo que cuenta con las actrices Nora Arnezeder y Ana de la Reguera se prepararon físicamente a conciencia para interpretar a Coyote y María Cruz respectivamente. “Fuimos a un campo de entrenamiento para matar zombis durante una semana más o menos. No es algo que me hiciera sentir muy cómoda al principio, porque soy de Francia. No me siento muy cómoda con las armas, las pistolas, pero eso fue interesante. También fui al gimnasio porque traté de fortalecer los músculos. El resultado fue genial para interpretar mi personaje”, explicó Nora Arnezeder durante el encuentro virtual.

Ana de la Reguera se sintió atraída por “el guión visual y poético” de Snyder. “Me encanta la combinación que hay en esta película, atracos de zombis y comedia. También hay nuevos tipos de zombis, así que fue muy emocionante y muy original”, dijo la actriz mexicana.

‘Ejército de los muertos’ también cuenta con Matthias Schweighöfer, que se mete en la piel del alemán Dieter. “De mi personaje he aprendido que a veces es muy agradable no ser el favorito del grupo. Y es bueno tener amigos. Aprendí lo que significa la amistad, lo que significa ser valiente y lo que significa confiar en alguien. Puedes confiar en alguien de por vida, eso es lo que aprendí en la película”, afirma el intérprete.

“Interpretando a Vanderohe aprendí acerca del poder detrás de ser parte de un equipo. No es algo que me imaginara que tuviera que aprender. Eso siempre fue de suma importancia en mi vida y en mi camino para convertirme en actor y demás”, comenta por su parte Omari Hardwick.

Hiroyuki Sanada, Ella Purnell, Tig Notaro, Raúl Castillo, Samantha Win y Garret Dillahunt completan el reparto de esta salvaje película de acción.

EP