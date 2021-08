Casi 20.000 personas han visitado las muestras sobre los Sanfermines en la Ciudadela

Facebook Twitter WhatsApp

Incluidas en el programa ‘¡Viva Pamplona viva!’, las exposiciones permanecen abiertas hasta el 12 de septiembre

19.787 personas han visitado, hasta el momento, las 4 exposiciones de Ciudadela en torno a los Sanfermines que reúnen piezas de la Colección de Arte Contemporáneo del Ayuntamiento de Pamplona de 27 autores, obras creadas exprofeso por 57 artistas locales, 44 carteles pensados por diseñadores navarros para unas fiestas que no se han podido celebrar y tres proyecciones audiovisuales. Incluidas en el programa ‘¡Viva Pamplona viva!’ pueden visitarse hasta el 12 de septiembre.

Por el Pabellón de Mixtos para ver ‘Sanfermines imaginados’ han pasado 5.571 personas y por el Polvorín para ‘2020 2021 Los años que no bailamos. Carteles para una fiesta que no pudo ser’ 4.280. La muestra del Horno ‘Miradas… sensaciones… emociones…’ ha tenido 4.857 visitantes y la primera planta de la Sala de Armas en donde se encuentra ‘Guerra a la tristeza. Souvenirs de una fiesta sin igual’ 5.079.

El horario de visita de las muestras es de martes a sábado de 11,30 a 13,30 y de 18,30 a 20,30 horas y domingos y festivos de 11,30 a 13.30 horas. Además, las salas abrirán el lunes 12 de julio.

‘Guerra a la tristeza. Souvenirs de una fiesta sin igual’, primera planta Sala de Armas

La exposición ‘Guerra a la tristeza. Souvenirs de una fiesta sin igual’ rescata piezas significativas del acervo artístico sanferminero conservadas en el patrimonio municipal en la Colección de Arte Contemporáneo. En total son fotografías, pinturas y esculturas de 27 autores de distintas épocas y procedencias que ofrecen la oportunidad de reflexionar sobre las fiestas.

Son Angel de Mingo, Antonio Laita, Elena Goñi. Ferdinando Scianna. Francisco Zubieta y Andrés Retegui, Gerardo Zaragüeta, Gonzalo Ainaga. Inge Morath. Javier Muro, Jesús Basiano, Jim Hollander, Joaquín Resano, José Luis Nobel, Julio Pardo, Julio Ubiña, Luis Azanza, Luis Badosa, Mariano Sinués, Miguel Bergasa, Nicolás Ardanaz, Paco Gómez, Pedro Armestre, Pedro Martín Balda, Pedro Osés, Pepe Yagües y Rafael del Real.

‘Sanfermines imaginados’, primera y segunda planta del Pabellón Mixtos

La muestra colectiva ‘Sanfermines imaginados’, organizado en colaboración con el Ateneo Navarro, quiere fomentar la reflexión sobre las fiestas. Para ello, el Consistorio pamplonés ha invitado a más de 50 artistas para que creen una obra específica acompañada de un texto. Puede verse el trabajo de 57 de ellos, todos ellos de nueva creación.

Los artistas participantes son Alfonso Ascunce, Alicia Otaegui, Ángel Arbe, Ángel Mª Presencio, Ángela Moreno, Antonio Laita, Belén Arévalo, Cabeza De Artista, Carlos Cenoz, Carlos Puig, Carmen Salgado, Celia Eslava, Chuma Arguiñariz, Cristina Cidriain, David Anocibar, Dicky Rekalde, Elba Martinez, Emilio Matute, Fermín Alvira, Fermín Jiménez Landa, Fernando Pagola, Gonzalo Nicuesa, Guillermo Sarmiento, Ignacio Muro, Iker Serrano, Iosu Zapata, Javier Landa, Javier Mina, Javier Muro, Joaquín Resano, José Luis Mayor, Juan José Lazkano, Julio Pardo, Kontxesi Vicente, La Chincheta Bruna, Leire Urbeltz / Andrea Ganuza, Manuel Bermejo, María Azcona, María Jiménez, Mertxe Sueskun, Miguel Leache, Mikel Belascoain, Monika Aranda, Montse Borda, Natxo Barberena, Pablo Ochoa De Olza, Patxi Ezquieta, Pedro Osakar, Pedro Osés, Pello Azketa, Teresa Sabaté, Uxua Vides, Virginia Santos y Xabier Celestino

‘2020 2021 Los años que no bailamos. Carteles para una fiesta que no pudo ser’, Polvorín

Una idea similar de invitar a personas creadoras a que realicen una obra exprofeso es la que subyace también en la muestra ‘2020 2021 Los años que no bailamos. Carteles para una fiesta que no pudo ser / Ezin izan zen festa baterako kartelak’ llevada a cabo junto con la Asociación Navarra de Empresas de Comunicación y Publicidad. La idea era encargar el diseño de un cartel imaginario de San Fermín para unas fiestas que no van a celebrarse con el fin de “aliviar estos dos años seguidos sin Sanfermines”. Se invitaron diseñadores, artistas y estudios de diseño de Navarra.

En el Polvorín pueden verse los carteles de Alberto Molina, Alberto Ollo, Alberto Pérez Reina, Álex Viladrich, Ana Cobo, Ana Gozalo, Ana Pérez Errea, Andoni Egúzkiza, Arraitz Koch Elizegi, Carlos Álvarez, Carlos García, César Oroz, David Alegría, Germán Ucar, Iñaki Cabodevilla, Iñigo Del Canto, Itziar Goñi, Javier Balda, Javier Errea, Javier Morón, Javier Oyarzun, Javier Unzué, Jesús Cía, Jokin Manzanos, Jorge Martínez Huarte, José Félix Collazos, José Joaquín Lizaur, Juanjo Barasoain, Koldo Villarreal, La Llorona Comunicación, Luis Garbayo, Marisa Mantxola, Miguel Pérez Otaño, Mikel Echandi, Mikel Urmeneta, Nicolás Aznárez, Olga Ortiz Besga, Óscar Munárriz, Pablo Errea Rodríguez, Patricia Fernández e Iván Irisarri, Proyecta Comunicación. Rafa Esquíroz y Ricardo Bermejo.

‘Miradas… sensaciones… emociones…’, Horno

Totalmente diferente es la propuesta en el Horno, que podrá verse también del 2 de julio a 12 de septiembre ya que se trata de proyecciones audiovisuales. Pensando en el espacio, el Ayuntamiento ha apostado por una instalación audiovisual con tres proyecciones sobre diversos momentos sanfermineros. Producidos por Arena Comunicación Audiovisual, la edición e instalación es obra de Acrónica Producciones.

Dos de las proyecciones ofrecen diferentes momentos (“momenticos y momentazos”) de las fiestas de San Fermín con una duración de aproximadamente 10 minutos cada una. La tercera es una proyección a suelo que ofrece dos mosaicos con la amalgama de imágenes, sensaciones y emociones que suceden en Pamplona.