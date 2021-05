Jokin Zuasti: “Ha sido apasionante vivir en primera persona muchos encierros que son ya historia de Pamplona en estos últimos 50 años”

Facebook Twitter WhatsApp

El conocido corredor de encierros ha presentado este viernes su libro “Julios Intensos” donde narra su medio siglo en los Sanfermines

Jokin Zuasti ha presentado este viernes en Pamplona su libro autobiográfico “Julios Intensos” un impactante libro autobiográfico en el que narra su experiencia en esta carrera única en el mundo y recoge bonitas imágenes de sus carreras y cómo ha evolucionado uno de los símbolos universales de Pamplona y las fiestas de San Fermín. El libro ya está a la venta en la web sanferminencierro.es y en los puntos de venta habituales en librerías.

En el acto celebrado en el Nuevo Casino que ha contado con la presentación del concejal de Pamplona, Fermín Alonso, en representación del alcalde Enrique Maya, Jokin Zuasti ha explicado que hace aproximadamente un año se puso a la tarea “titánica” de recopilar fotos en su gran álbum, y buscar fechas señaladas entre casi 400 encierros que ha vivido, así como abundar en detalles de las mismos como los nombres de los toros que han marcado hechos reseñables, nombres de ganaderías o de corredores que aparecen, etc. Zuasti aprovechó esa tarea para recordar la “intrahistoria” del entorno de cada foto y su contexto y a partir de ahí dar forma a esta biografía en torno a casi 50 años de encierros de San Fermín.

“Ha sido apasionante como sin querer darme cuenta he vivido en primera persona muchos hechos que ya son historia de los encierros de Pamplona en este último medio siglo”, ha detallado el corredor Jokin Zuasti. “Todavía no me puedo creer que haya pasado tanto tiempo”, ha bromeado, al apuntar que fueron su hijo Aitor y varios amigos los que cuando les enseñaba su extenso álbum le animaban “a hacer un libro con lo que tienes aquí”.

Jokin Zuasti ha aprovechado el acto para agradecer la impagable ayuda de muchas de sus amistades, de profesionales de la fotografía, y también de medios de comunicación para recuperar en este libro casi todos sus recuerdos ya sean en forma de fotografías o de momentos únicos y poder mostrar así su pasión al mundo.

El encuentro ha contado con la intervención del edil Fermín Alonso que ha señalado que “a todos nos duele esto de quedarnos sin Sanfermines”. “Cada uno tenemos nuestros rituales, nuestros momenticos, que repetimos año tras año y los disfrutamos como si fuera la primera vez. E incluso que los transmitimos de padres a hijos”, ha asegurado Alonso.

“Con un libro como este en las manos, creo que es un buen momento para reivindicar la figura del toro en nuestras fiestas. Ya sé que decir esto resulta impopular en algunos foros, pero yo invito a todos los pamploneses a que reflexionen en dónde quedarían nuestras queridas fiestas de San Fermín sin toros. ¿O es que acaso nos podemos imaginar unos Sanfermines sin encierro, sin apartado, sin mulillas, sin corridas de toros y sin encierrillo?”, ha señalado Alonso que considera que “debemos ser conscientes de que es precisamente el toro lo que convierte en singular a las fiestas de San Fermín. Del mismo modo que son los encierros el momento más internacional de nuestras fiestas y la imagen que atrae a la mayor parte de los visitantes. Dicho de otro modo, más descarnado, sin toros los Sanfermines no serían ni de lejos lo que son. Y en casi nada se podrían diferenciar del resto de fiestas de las que podemos disfrutar a nuestro alrededor”. “Con esta maldita pandemia el mundo taurino está resultando muy especialmente afectado. Así nos lo han trasladado los ganaderos navarros. Ojalá que pronto podamos volver a disfrutar de los encierros, de las corridas de toros y de los Sanfermines”, ha finalizado el concejal Fermín Alonso.

Un legado para otras generaciones de corredores

El conocido corredor de encierros explica en la cabecera de “Julios Intensos” que durante estos 50 años “ha sido testigo del imparable éxito de los encierros de toros en todos los lugares donde se celebran” y considera que “el que decide entrar en un recorrido y aguantar a tenerlos cerca, repite”, dice. Para Zuasti “esos segundos de carrera se hacen eternos”. “Los encierros son eso, la emoción de ponerse delante de un animal tan imponente como un toro y acoplarse con él”, relata.

“En los encierros, como en la vida se pueden recibir golpes, caídas y también, como no, cornadas. Hay que medir y asumir los riesgos igual que en las decisiones importantes en la vida”, abunda sobre sus sensaciones en la carrera.

Como los corredores de encierros más experimentados bien saben, Zuasti subraya que no es fácil aguantar en buen estado aunque él defiende que durante estos 50 años ha tenido “la oportunidad de ser tres veces un corredor diferente porque el entorno del encierro ha influido y provocado que las carreras cambien, por lo que he ido tomando acciones para no perder nunca mi sitio” en el encierro. “Innovar es arriesgar”, considera Zuasti y bromea al señalar que “metafóricamente este proceso de cambios lo defino como el reciclaje de los dinosaurios”.

La lectura de sus experiencias enriquecedoras en primera persona, las impactantes imágenes de los encierros durante 50 años que aparecen en “Julios Intensos”, constituyen un legado imprescindible para los actuales corredores y para los futuros.

En definitiva, “Julios Intensos” constituye una historia de amistades, riesgos y emociones con Jokin Zuasti como protagonista, y el encierro, y las fiestas de San Fermín, a lo largo de los últimos 50 años, como marco incomparable.