HE Gurasoak pide una moratoria para la aplicación de la sentencia de las escuelas infantiles de Pamplona y trabaja en alternativas “ante el recorte de plazas en euskera”

HE gurasoak pide que no se hagan este año cambios precipitados que no satisfacen a nadie. A su vez, declara que han empezado a trabajar en alternativas reales para dar solución a aquellas familias afectadas por el recorte de plazas

Pamplona-Iruña, 9 d mayo de 2020

HE gurasoak se ha reunido en el transcurso de esta semana con todos los grupos políticos del Ayuntamiento de Pamplona para pedir soluciones al recorte de plazas en euskera en las escuelas infantiles.

Según han asegurado en un comunicado “en la reunión con Navarra Suma, Fernando Sesma declaró que emplearán los datos de la encuesta junto a otras herramientas para adecuar la oferta en el curso 2021-2022” y recuerdan que “en otra reunión con la oposición, Maite Esporrín (PSN) puntualizó que la encuesta no se utilizará para hacer cambios este curso debido a los plazos”.

Por todo ello, HE gurasoak solicita “una moratoria en el cumplimiento de sentencia ya que no tiene sentido hacer unos cambios este curso sabiendo que no son válidos y que habrá que volver a hacer cambios el año que viene”.

Preguntados por posibles alternativas para el curso 2020-2021, apuntan que “Na+ manifestó no estar en disposición de ayudarnos en ese tema, por lo que HE gurasoak está trabajando en alternativas que den respuesta a aquellas personas que quieran matricular a sus hijas e hijos en euskera y van a quedar fuera del sistema público debido al recorte de plazas”.

Por todo ello, HE gurasoak hace “un llamamiento al total de partidos políticos, sindicatos y agentes sociales para que ayuden en el desarrollo de dichas alternativas”.