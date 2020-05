SAR Navarra tranquiliza sobre el uso de las máquinas de ozono, que consideran supone una seguridad para las personas

Facebook Twitter WhatsApp

Pamplona-Iruña, 16 de mayo de 2020

Tras la publicación del artículo en el Diario de Navarra (EFE) (13/05/2020) sobre el análisis por parte de Doña Florentina Villanueva García, investigadora del Parque Científico y Tecnológico de Castilla-La Mancha, si es o no recomendable el uso de las máquinas domésticas de ozono para la desinfección de coronavirus, los responsables del Mando Conjunto de SAR- NAVARRA y Policía Municipal de Pamplona que están desde el primer día del Estado de Alarma efectuando un servicio de descontaminación con generadores de ozono, quieren informar para la tranquilidad de los ciudadanos lo siguiente;

– Que ciertamente como indica la investigadora Villanueva, “el ozono está presente en el ambiente debido a varias reacciones que lo generan y su concentración varía dependiendo de la hora, del día y la época del año. Y es uno de los contaminantes vigilados en las redes de vigilancia de la calidad del aire porque es importante que no se superen ciertos valores”.

– Que seguramente como dice la investigadora Villanueva, “que si se pone una máquina de ozono en un interior se estaría aumentando la concentración de un gas, favoreciendo la reacción con otras sustancias presentes en el aire interior de las viviendas y locales”.

Probablemente si se usa en concentraciones que no excedan los estándares de salud pública, el ozono como otros elementos, aplicado al aire interior no elimina eficazmente virus, bacterias, moho u otros contaminantes biológicos. Es decir, que para eliminar estos elementos habría que utilizar concentraciones más altas de ozono. Por ejemplo, el uso de los cloros en las piscinas, si se da en baja concentración no elimina ni gérmenes ni virus y si se utiliza en dosis superiores puede crear daños a las personas. Por lo tanto, cuando se realizan este tipo de descontaminaciones no hay personas en las instalaciones.

Desde el mando conjunto, estamos totalmente de acuerdo con la opinión que sostiene la investigadora Villanueva, en que el generador de ozono se podría usar a altas concentraciones solo cuando no haya gente presente, es decir, cuando se cierre un establecimiento y se deje actuar el tiempo que indique el fabricante, siempre que después se ventile adecuadamente.

También como la doctora, afirmamos que no vemos compatible permanecer en un lugar cerrado (restaurante, tienda, vehículo, etc.) con una máquina de ozono en marcha, por eso estas maniobras se deben realizar sin personal en su interior tal y como se está realizando por parte del mando conjunto de la ONG SAR-NAVARRA y Policía Municipal de Pamplona desde que se comenzó a utilizar esta técnica.

Prueba de ello, es que desde que se instaló los sistemas de generadores de ozono, tanto fijos como portátiles no se ha tenido ningún caso por infección de coronavirus ni de otro tipo.

Por lo que el mando conjunto quiere dar un aviso de tranquilidad al usuario de que si el uso es adecuado no debe existir ningún tipo de intoxicación.

Con el lema: “Yo cuido a quien me cuida” y “Quédate en casa” el mando conjunto sabe que esta es una carrera de fondo.