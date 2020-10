Kuna aboga por “repensar la gestión cultural” para convertirla en un “motor transformador” dentro de la Agenda 2030

Facebook Twitter WhatsApp

El turno de las ponencias terminó con la intervención la periodista Rosa María Calaf, quien afirmó que “Europa es el continente más atractivo por su diversidad cultural en un territorio pequeño”, pero advirtió que “la percepción que se tiene sobre Europa ha cambiado”. Destacó, además, que “hay que estar en que la cultura siga viva y en contribuir a que esté presente el conocimiento”

La junta directiva de Kuna, la asociación de profesionales de la gestión cultural de Navarra, clausuró ayer viernes el IV Congreso Gestión Cultural de Navarra, Cultura Navarra y Agenda 2030. Han sido dos días para debatir sobre la cutlura y para “repensar la gestión cultural con la intención de convertirla en un motor transformador partiendo de las bases de los objetivos de la Agenda 2030”, según ha explicado la presidenta de Kuna, Nora Begotxea.

El segundo día del congreso, celebrado esta este viernes, centró el debate en los objetivos de la Agenda 2030 y en la manera de “repensar la gestión cultural para llevarla a modelos sostenibles e innovadores”. Sandra Guevara, consultora de estrategias de desarrollos sostenible, y David Márquez, politólogo, gestor, analista y consultor cultural fueron los encargados de enfrentar el tema.

Para Márquez la cultura “debe ser trasversal y apostar por la sostenibilidad”, poniendo como ejemplo el hecho de pensar en la huella de carbono de los eventos y espectáculos. Sandra Guevara, por su parte, incidió en que “la sostenibilidad es multidimensional” y ha apostado por, “en lugar del ‘recycling’, el ‘upcycling’ o ‘supra-reciclaje’, que consiste en aprovechar materiales reciclables para crear productos que tienen un mayor valor que el que tenía el material original”. Guevara dijo que “para que haya desarrollo sostenible hay que trabajar con los cinco pilares: personas, prosperidad, planeta, paz y alianzas”.

A media mañana el debate se centró en Navarra y la Agenda Local 2030, de la mano de la escritora, guionista, productora y directora Sara Brun; Mikel Belascoain, artista plástico y director de cine documental y David Ziganda, de la ONG OCSI que acudió en sustitución de Xabier Aguirregabiria, portavoz de la ONG Sodepaz.

Brun habló sobre la cultura en los pueblos, para los que propone “soñar no en rural, sino a lo grande”, para lo que “se necesita presupuesto”. La escritora apostó por “contar el mundo en femenino y rural” e indicó que con su trabajo quiere “sacar a la mujer de la invisibilidad en la que ha estado a lo largo de la historia”, algo que se pudo ver con la proyección de su cortometraje ‘Rural es feminista’.

Mikel Belascoain explicó su proyecto Film Making for Social Change a través del documental ‘Born in Gambia’ de Natxo Leuza. “Los documentales pueden cambiar el mundo y eso hacemos en Film Making: trabajar para dar una visión global”, destacó. David Ziganda presentó el proyecto ‘Palestina Habitbi’, donde se muestra “una realidad que dice que los objetivos de la Agenda2030 no se pueden cumplir en Palestina: ni el 4, que habla del acceso de niñas y niños a la educación; ni el 6, el derecho al agua”.

El turno de las ponencias terminó con la intervención la periodista Rosa María Calaf, quien afirmó que “Europa es el continente más atractivo por su diversidad cultural en un territorio pequeño”, pero advirtió que “la percepción que se tiene sobre Europa ha cambiado”. Destacó, además, que “hay que estar en que la cultura siga viva y en contribuir a que esté presente el conocimiento”.

El IV Congreso de Gestión Cultural ‘Cultura, Navarra y Agenda 2030’ se desarrolla dentro del convenio suscrito con el departamento de Cultura de Gobierno de Navarra y la colaboración de Fundación Caja Navarra.

EP